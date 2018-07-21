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Земфира оценила выходку хорватов на ЧМ-2018
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Земфира осудила кричавших «Слава Украине» хорватов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Знаменитая российская рок-певица Земфира в ходе общения со своими подписчиками в социальной сети "ВКонтакте" прокомментировала инцидент с участием сборной Хорватии на чемпионате мира — 2018, передает "Советский спорт".
После победы над командой России делегат хорватов Огнен Вукоевич и защитник "шашечных" Домагой Вида записали скандальное видеообращение, в котором присутствовал политический лозунг "Слава Украине". Певица негативно отреагировала на данный эпизод.
"Дурацкая выходка", — сказала она.
При этом Земфира отметила свое отношение к акции Pussy Riot во время финала ЧМ-2018.
"Не очень", — ответила певица.
Ранее сообщалось, что украинцы возмутились выходом Земфиры с флагом России на сцену в Минске.
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