«Лариса много врет!»: Сябитова резко высказалась о конфликте Гузеевой и Володиной

Поклонники программы "Давай поженимся!" обсуждают конфликт Ларисы Гузеевой Василисы Володиной . Якобы актриса и астролог схлестнулись в Сети. Причем Лариса в сердцах сказала о товарке: "Телевизор случайным людям сносит голову!" Dni.Ru позвонили главной свахе страны Розы Сябитовой, дабы выяснить, какая кошка пробежала между ведущими популярной передачи.

"В начале проекта Лариса поставила жесткий ультиматум: она против нашего общения вне рамок программы, — рассказала Роза. — Поэтому когда камеры выключаются, наши контакты заканчиваются поздравлениями друг друга с днем рождения и новым годом. Причем не общаюсь я и с Василисой. Хотя Володина и Гузеева, думаю, все-таки иногда встречаются по-соседки — они рядом живут. Может, Василиса ходит к ней и на премьеры — я не знаю".

"Про свежий конфликт, о котором меня многие спрашивают, сказать ничего не могу — может, он имел место быть, но я сижу себе за городом на стройке и никаких последних сплетен не знаю", — вздохнула Сябитова.

Специально сваха подчеркнула, что можно верить далеко не всему. что произносит Гузеева. Особенно если говорит она это на съемках. "Лариса много врет на камеру. Помню, например, как эфире она распиналась: мол, приходит домой после съемок и становится к плите — печет хлеб, пироги ля семьи, — улыбается Сябитова. — Я ее послушала и подумала: "Наверное, я мать-ехидна, раз после работы в час ночи у меня единственное желание — лечь спать". Но однажды я ночью все-таки стала стряпать какие-то борщи. Не выспалась страшно! Рассказала про это Лариса, а та мне в ответ: "Роза, я все эти байки не для тебя рассказываю, а для зрителей, разумеется, ничего я не пеку и у плиты не стою!"

Привирает. очевидно, Гузеева и по поводу своих любовников которых любит считать, и по поводу гонораров. "Однажды Лариса брякнула в эфире, что, мол, Роза-миллионщица, а они чуть ли не с хлеба на квас перебиваются. Но я не стала отнекиваться, — говорит сваха. — Хотя, думаю, я беднее и ее, и Володиной. Уж как Василиса за свои консультации дерет, я молчу! К тому же можно посмотреть, кто какие дома себе отстроил, и сравнить доходы".