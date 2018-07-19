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Дела все хуже: у Гафта отказывают ноги
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Дела все хуже: у тяжелобольного Гафта отказывают ноги 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Спектакль с участием Валентина Гафта отменили до конца сезона. Как указано на сайте "Современника" — "в связи с болезнью артиста".
Месяц назад Валентин Иосифович был госпитализирован. Из-за прогрессирующей болезни Паркинсона Гафт оказался буквально прикованным к инвалидному креслу: у звезды отказывают ноги.
Сейчас знаменитость дома, но вскоре он опять окажется на больничной койке. "Ноги плохо слушаются. Вы хотели спросить о судьбе спектакля с моим участием? Мы что-нибудь придумаем с Саидом Баговым (соавтор Гафта по постановке "Пока существует пространство" — Прим. ред.). В новом сезоне, надеюсь, буду играть. А пока — пришлось взять тайм-аут", — сообщил по телефону артист. Валентин Иосифович отметил, что из-за вынужденного перерыва у него появилось много свободного времени. Артист с удовольствием смотрит спортивные передачи, сообщает сайт "Комсомольская правда".
Несмотря на резкое ухудшение состояния, актер надеется, что продолжит выходить на сцену. В недавнем интервью Гафт рассказал, что именно работа поддерживает его. "Я же этим живу, хочу работать", — подчеркнул Валентин Иосифович в беседе с журналистом телеканала "НТВ".
Его жена Ольга Остроумова заботится об актере, а приятели рассказывают, что тот буквально оживает на сцене. Гафт отметил, что иногда его приглашают в новые проекты, однако затем отказываются из-за состояния здоровья.
Кроме того, Гафт не любит, когда его жалеют. Перед поклонниками он старается появляться бодрым и отдохнувшим, а о тяжелом заболевании предпочитает не распространяться.
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