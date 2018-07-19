Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона

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Крутой разоблачил Кобзона после его слов о раке 

Дни.ру 39 минут назад
Иосиф Кобзон переполошил общественность, заявив, что ряд известных отечественных артистов страдает онкологией. Среди них в списке мэтра оказался и композитор, продюсер Игорь Крутой, однако его помощник опроверг эту информацию.
Все началось с того, что в новом выпуске ток-шоу Дмитрия Борисова "Пусть говорят", посвященном борьбе с онкозаболеваниями, появился Иосиф Кобзон и по именам назвал тех, кто мужественно сражается за свою жизнь. Кстати, сам певец не скрывает своего неутешительного диагноза.
"Я рекомендовал многим клинику на Каширке, где регулярно прохожу обследование. Буйнова, Розенбаума лечили там же. Крутого там осматривали после Америки. Рюмина тоже лечилась там. Я призываю всех как можно чаще проходить обследование. Это то заболевание, которое не терпит самодеятельности, оно требует профессионального ухода и наблюдения. Многие спрашивали, как родные Вали Юдашкина могли пропустить распространение метастазов? А он не наблюдался", — разоткровенничался Кобзон.
Реакция Игоря Крутого не замедлила последовать. Помощник продюсера прокомментировал слова мэтра отечественной эстрады. "Ничего нет, все в порядке", — цитирует официального представителя Игоря Крутого "360". Подробнее говорить на эту тему собеседник не пожелал.
Кстати, не оставил без внимания спич Иосифа Кобзона и его коллега по сцене Александр Розенбаум. Исполнитель оказался настолько интеллигентным, что предпочел не называть имени легендарного артиста, а обвинил журналистов в предоставлении неверной информации.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Александр Розенбаум обратился к взволнованной общественности.
"Уважаемые друзья, прекрасно себя чувствую. Никогда не опровергал желтопузые газеты, не опускался до этого, но в данном случае хочу успокоить своих поклонников. Жив, здоров, прекрасно себя чувствую. На данный момент в отпуске. Ни о какой онкологии и речи быть не может. Тьфу-тьфу-тьфу", — написал певец.
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