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Выпившая Волочкова показала нового возлюбленного
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Выпившая Волочкова показала нового возлюбленного 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фотографию с неизвестным мужчиной. Фанаты звезды сочли, что это ее новый любовник.
На фото Волочкова с бокалом шампанского и букетом цветов позирует с мужчиной.
«Королевский номер с любимой террасой. Отдохнем за вас всех!» — так балерина подписала фотографию.
Life.ru сообщает, что Волочкова рассталась с прежним возлюбленным Михаилом Логиновым. Поклонники балерины также предполагали, что она завела роман с преподавателем ее дочери Юрием Гончаром. Мужчина часто появлялся на фотографиях Анастисии с отдыха.
Комментарии24
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