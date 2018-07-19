Выпившая Волочкова показала нового возлюбленного

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фотографию с неизвестным мужчиной. Фанаты звезды сочли, что это ее новый любовник.

На фото Волочкова с бокалом шампанского и букетом цветов позирует с мужчиной.

«Королевский номер с любимой террасой. Отдохнем за вас всех!» — так балерина подписала фотографию.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 19 Июл 2018 в 1:24 PDT