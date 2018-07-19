Выпившая Волочкова показала нового возлюбленного 

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фотографию с неизвестным мужчиной. Фанаты звезды сочли, что это ее новый любовник.
На фото Волочкова с бокалом шампанского и букетом цветов позирует с мужчиной.
«Королевский номер с любимой террасой. Отдохнем за вас всех!» — так балерина подписала фотографию.
Life.ru сообщает, что Волочкова рассталась с прежним возлюбленным Михаилом Логиновым. Поклонники балерины также предполагали, что она завела роман с преподавателем ее дочери Юрием Гончаром. Мужчина часто появлялся на фотографиях Анастисии с отдыха.