К Шепелеву привели трех любовниц на Первый канал

Известный актер привел трех любовниц к Шепелеву на Первый канал

Российский актер Николай Перминов попал в непростую ситуацию. Экс-возлюбленная артиста Яна Боева и ее мама Елена Анатольевна боролись за его сердце прямо в студии "На самом деле", но, как выяснилось, звезде сериалов ни одна, ни другая женщина не нужна.

В прошлом выпуске Яна предъявила артисту пятилетнюю дочь Еву, заявив, что именно он отец девочки. Экспертиза ДНК тогда показала, что это не так. Тем не менее артист решил помочь этой семье и вскоре начал встречаться с Еленой Анатольевной.

О том, что у ее матери с Перминовым роман, Яна впервые задумалась после разговора с дочкой. Девочка рассказала, что часто гуляет в компании бабушки и Николая. Экс-возлюбленная артиста решила проверить родительницу на полиграфе — семейство снова посетило съемочную площадку "На самом деле".

"Я не ожидала такой подставы от своей мамы. Мы копили деньги на то, чтобы отправить дочь в школу, одеть ее, купить какие-то тетради, форму и так далее. Двести тысяч", — рассказала Яна.

По словам девушки, родительница потратила средства, отложенные для ребенка, на Перминова: женщина купила дорогостоящие билеты на чемпионат мира по футболу — 2018.

У Яны есть основания подозревать маму, ведь когда-то она увела ее возлюбленного Антона, который Елене годился в сыновья. Проверка на детекторе лжи подтвердила подозрения Яны: женщина намеренно уводит мужчин у своей дочери. Более того, Перминов — очередной трофей Елены Анатольевны, у матери Яны нет никаких чувств к Николаю. Впрочем, как нет у нее и любви к дочери. Женщина предельно правдиво ответила полиграфологу, что ради ухажера готова отказаться от ребенка.

Еще одна возлюбленная Николая Перминова, Ирина Зайцева , была шокирована происходящим в студии.