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К Шепелеву привели трех любовниц на Первый канал
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Известный актер привел трех любовниц к Шепелеву на Первый канал 

Дни.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский актер Николай Перминов попал в непростую ситуацию. Экс-возлюбленная артиста Яна Боева и ее мама Елена Анатольевна боролись за его сердце прямо в студии "На самом деле", но, как выяснилось, звезде сериалов ни одна, ни другая женщина не нужна.
В прошлом выпуске Яна предъявила артисту пятилетнюю дочь Еву, заявив, что именно он отец девочки. Экспертиза ДНК тогда показала, что это не так. Тем не менее артист решил помочь этой семье и вскоре начал встречаться с Еленой Анатольевной.
О том, что у ее матери с Перминовым роман, Яна впервые задумалась после разговора с дочкой. Девочка рассказала, что часто гуляет в компании бабушки и Николая. Экс-возлюбленная артиста решила проверить родительницу на полиграфе — семейство снова посетило съемочную площадку "На самом деле".
"Я не ожидала такой подставы от своей мамы. Мы копили деньги на то, чтобы отправить дочь в школу, одеть ее, купить какие-то тетради, форму и так далее. Двести тысяч", — рассказала Яна.
По словам девушки, родительница потратила средства, отложенные для ребенка, на Перминова: женщина купила дорогостоящие билеты на чемпионат мира по футболу — 2018.
У Яны есть основания подозревать маму, ведь когда-то она увела ее возлюбленного Антона, который Елене годился в сыновья. Проверка на детекторе лжи подтвердила подозрения Яны: женщина намеренно уводит мужчин у своей дочери. Более того, Перминов — очередной трофей Елены Анатольевны, у матери Яны нет никаких чувств к Николаю. Впрочем, как нет у нее и любви к дочери. Женщина предельно правдиво ответила полиграфологу, что ради ухажера готова отказаться от ребенка.
Еще одна возлюбленная Николая Перминова, Ирина Зайцева, была шокирована происходящим в студии.
"Мы встречаемся уже почти полгода", — растерянно заявила девушка. Николай подтвердил, что состоит в отношениях с Зайцевой, однако считает себя свободным и одиноким мужчиной. "Ира, а что конкретно изменила эта ситуация? Так все живут, весь мир так живет", — заметил Николай.
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