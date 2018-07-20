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Девушка Бонда занималась секстингом с русскими шпионами
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Девушка Бонда и модель Playboy занималась секстингом с 12 русскими шпионами 

Газета.Ru 27 минут назад
Фото: 2ch
Роббин Янг, бывшая модель журнала Playboy и исполнительница роли девушки агента 007 в одном из фильмов о Джеймсе Бонде, заявила, что «глубоко влюбилась» в пользователя аккаунта Guccifer 2.0 в твиттере, после чего власти США заявили, что им пользовались 12 русских шпионов, передает The Sun.
По версии американской администрации, использовавшие в своих целях аккаунт Guccifer 2.0 лица совершили взлом компьютеров Демократической партии США и произвели утечку данных, которая оказала влияние на результаты президентских выборов 2016 года.
«Я думала, что это был один румын, и я влюбилась в него — чтобы мне сейчас сказали, что это могли быть 12 русских шпионов, которые использовали этот аккаунт — я в шоке. Если все это правда, то это как если бы у меня был секс в твиттере с 12 русскими хакерами», — сказала Янг.
По ее словам, она вела интимную переписку с владельцем аккаунта, в ходе которой отправляла ему свои топлесс-фото.
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