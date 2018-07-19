Бледанс обнародовала подробности интимной жизни

49-летняя Бледанс призналась, что любит мужчин постарше

49-летняя Эвелина Бледанс в прошлом году призналась, что давно не живет с мужем Александром Семеным. От него она родила сына Семена, однако даже общий ребенок не спас семью от распада. У телеведущей также есть взрослый сын Николай от экс-мужа Дмитрия. Недавно в одной из телепередач она призналась, что и в первом браке была беременна, но потеряла ребенка. Теперь она предпочитает не говорить о личной жизни, но периодически возникают слухи о ее романах.

Так Эвелина этим летом снялась в пикантной фотосессии с молодым красавцем, а потом появилась информация, что она встречается со своим коллегой — 28-летним Аристархом Венесом . Они вместе играют в театре в спектакле «Нелетная погода, или Брачный сезон у пингвинов». В окружении актрисы даже стали поговаривать, что они очень много времени проводят вместе. Однако журналисты выяснили, что у нее действительно роман, но не с Венесом. Оказалось, что на кинофестиваль Алые паруса "Артека", она приехала с 52-летним галеристом Сергеем Демчевым . Еще зимой звезда упоминала, что пытается строить с ним отношения.

Эвелина Бледанс призналась, что в молодости использовала мужчин в корыстных целях. Телеведущая год назад развелась со своим мужем и теперь радуется свободе. На днях Эвелина Бледанс поделилась снимком, который был сделан 28 лет назад, и откровенно поведала о том, как в молодости развлекалась с подругами в Ялте. По некоторым данным, Бледанс уже некоторое вместе живет с ним под одной крышей.

"Я заглядываюсь на молоденьких, а сплю со старыми", — призналась актриса EG.ru.

Свои отношения с Демчевым она предпочитает скрывать, поэтому мужчина не показывается на публике вместе с ней. Сейчас Эвелену больше волнует здоровье ее сына. Недавно наследник потрогал медузу и у него покраснел глаз. Теперь артистка обеспокоена его состоянием.