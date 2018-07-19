Ещё
Кудрявцева вступилась за «старую» Пугачеву
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пугачева в старости не одна: на защиту певицы встала Кудрявцева 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: instagram.com/leratv
По словам певицы, она не переживает из-за своего возраста. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, в поддержку Аллы Борисовны высказалась и Вера Брежнева, которая восхищается мужеством и силой воли артистки, завоевавшей любовь и признание верных почитателей.
«Пишут, обвиняют — она же старая! Да, я старая! И ничего с этим поделать я не могу. И говорить о том, что у меня душа молодая я тоже не буду. Да, я старею. Уже ложишься и думаешь, проснуться бы. Встаешь и думаешь, надо посидеть, чтобы голова не закружилась. Встанешь и упадешь!», — сетует Пугачева.
«Да, я старая!»: Пугачева едко ответила на критику
Поддержала певицу и телеведущая Лера Кудрявцева, которая в скором времени станет мамой. В свои 47 лет артистка решилась снова испытать радость материнства. Телеведущая ждет ребенка от мужа хоккеиста Игоря Макарова, который значительно моложе своей избранницы.
«Люблю! Всегда», — написала в своем микроблоге телеведущая, опубликовав фрагмент интервью Аллы Пугачевой с Олегом Меньшиковым.
Напомним, что в 65 лет Алла Пугачева снова стала мамой. Молодой супруг певицы телеведущий Максим Галкин признался, что они не смогли скрыть тот факт, что близнецов выносила суррогатная мама. Артистка мечтает увидеть, какими станут ее дети, когда вырастут.
Супруги обвенчались в ноябре прошлого года после шести лет брака в храме в Подмосковье. На церемонии присутствовали родственники и самые близкие друзья.
Teleprogramma.pro: последние новости
Пугачева в старости не одна: на защиту певицы встала Кудрявцева Лариса Гузеева резко высказалась о конфликте Кудрявцевой и Володиной 54-летняя Вика Цыганова намерена пойти на Дом-2 и утешить Ольгу Бузову
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская база в Сирии уничтожила НЛО192
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей269
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»53
Убийцу подлодок впервые показали на видео81
Пока вы спали: россиянам вернут накопления93
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
00:41
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Армия Ближний Восток
00:39
«Нафтогаз» хватается за соломинку
Компании Конфликты
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение