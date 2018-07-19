Кудрявцева вступилась за «старую» Пугачеву

Пугачева в старости не одна: на защиту певицы встала Кудрявцева

Фото: instagram.com/leratv

По словам певицы, она не переживает из-за своего возраста. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, в поддержку Аллы Борисовны высказалась и Вера Брежнева , которая восхищается мужеством и силой воли артистки, завоевавшей любовь и признание верных почитателей. «Пишут, обвиняют — она же старая! Да, я старая! И ничего с этим поделать я не могу. И говорить о том, что у меня душа молодая я тоже не буду. Да, я старею. Уже ложишься и думаешь, проснуться бы. Встаешь и думаешь, надо посидеть, чтобы голова не закружилась. Встанешь и упадешь!», — сетует Пугачева. «Да, я старая!»: Пугачева едко ответила на критику Поддержала певицу и телеведущая Лера Кудрявцева , которая в скором времени станет мамой. В свои 47 лет артистка решилась снова испытать радость материнства. Телеведущая ждет ребенка от мужа хоккеиста Игоря Макарова , который значительно моложе своей избранницы. «Люблю! Всегда», — написала в своем микроблоге телеведущая, опубликовав фрагмент интервью Аллы Пугачевой с Олегом Меньшиковым. Напомним, что в 65 лет Алла Пугачева снова стала мамой. Молодой супруг певицы телеведущий Максим Галкин признался, что они не смогли скрыть тот факт, что близнецов выносила суррогатная мама. Артистка мечтает увидеть, какими станут ее дети, когда вырастут. Супруги обвенчались в ноябре прошлого года после шести лет брака в храме в Подмосковье . На церемонии присутствовали родственники и самые близкие друзья.