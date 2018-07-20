Тимати и Криду грозит арест на 15 суток

«Они не отделаются штрафом». Тимати и Криду грозит наказание за пробку в центре Москвы

Александр Хаминский. Музыканты Тимати и Егор Крид с большой долей вероятности получат 15 суток ареста за июньское выступление на улице в центре Москвы , которое привело к пробке. Об этом «360» сообщил член Общественного совета при столичном главке МВД Им инкриминируют статью № 20.2.2 КоАП РФ «Организация массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка», максимальное наказание по которой предусматривает до 15 суток ареста. «Там три вида наказания, но с учетом общественного резонанса, перекрытия улиц и всего остального они не отделаются штрафом. Они не уведомили никого, не согласовали», — сказал Хаминский. Тимати открыл салон красоты в Москве. Из‐за этого Большая Дмитровка в ночь на 21 июня на несколько часов встала в километровых пробках. В разгар события Тимати и Крид залезли на дорогую иномарку, стоявшую на улице, и начали выступать. Поклонники не обратили внимания на водителей, которые отчаянно сигналили и просили освободить дорогу. Ранее сообщалось, что Тимати разыграл на своей странице в Instagram внедорожник Gelandewagen. Он вручил его жителю города Троицка Челябинской области Алексею Черменеву, который 17 июля получил ключи от иномарки из рук артиста.