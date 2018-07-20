Ещё
Тимати и Криду грозит арест на 15 суток
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин предложил Трампу референдум в Донбассе
Путин предложил Трампу референдум в Донбассе

«Они не отделаются штрафом». Тимати и Криду грозит наказание за пробку в центре Москвы 

360tv.ru 46 минут назад
Фото: Instagram
Музыканты Тимати и Егор Крид с большой долей вероятности получат 15 суток ареста за июньское выступление на улице в центре Москвы, которое привело к пробке. Об этом «360» сообщил член Общественного совета при столичном главке МВД Александр Хаминский.
Им инкриминируют статью № 20.2.2 КоАП РФ «Организация массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка», максимальное наказание по которой предусматривает до 15 суток ареста.
«Там три вида наказания, но с учетом общественного резонанса, перекрытия улиц и всего остального они не отделаются штрафом. Они не уведомили никого, не согласовали», — сказал Хаминский.
Тимати открыл салон красоты в Москве. Из‐за этого Большая Дмитровка в ночь на 21 июня на несколько часов встала в километровых пробках. В разгар события Тимати и Крид залезли на дорогую иномарку, стоявшую на улице, и начали выступать. Поклонники не обратили внимания на водителей, которые отчаянно сигналили и просили освободить дорогу.
Ранее сообщалось, что Тимати разыграл на своей странице в Instagram внедорожник Gelandewagen. Он вручил его жителю города Троицка Челябинской области Алексею Черменеву, который 17 июля получил ключи от иномарки из рук артиста.
360tv.ru: последние новости
«Ужасные голос и внешность»: Земфира высказалась о Гречке и Монеточке Внука Пугачевой отказались снимать в «Гардемаринах‐4» Знаменитую модель Аннабель Нельсон нашли мертвой
Комментарии1  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ321
Путин предложил Трампу референдум в Донбассе417
Женщина лишилась ноги после бритья14
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
Украина готовится к «возвращению» Донбасса197
Видео
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
05:24
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение