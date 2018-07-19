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Ирина Шейк рассказала о проблемах из-за груди
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Ирина Шейк рассказала о проблемах из-за груди 

Рамблер 37 минут назад
Фото: Instagram
Модель Ирина Шейк снялась в фотосессии для журнала Evening Standard и рассказала о проблемах, с которыми она столкнулась в начале карьеры.
По словам Шейк, сначала она не представляла, что такое работа модели, и не знала ни слова по-английски. В Париже она жила в небольшой квартире с другими моделями. Шейк отметила, что им постоянно не хватало денег на еду и проезд, но зато им было весело.
«Другие девушки смеялись надо мной, говоря: « Она не похожа на модель», — вспомнила Шейк.
Она рассказала, что ее коллеги «были супер-тощими». При этом сама Шейк не могла влезть в самые маленькие размеры, из-за чего ее не приглашали на показы.
«У меня была более темная кожа, и я была более сексуальна благодаря груди», — рассказала она.
Ирина Шейк (Шайхлисламова) родилась в Челябинской области, там же она начала карьеру в модельном агентстве. С 2005 года она начала работать в Европе, а затем и в США. В течение пяти лет Шейк встречалась с португальским футболистом Криштиану Роналду, а в 2015 году вышла замуж за американского актера Брэдли Купера. В 2017 году у пары родилась дочь.
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