Ирина Шейк рассказала о проблемах из-за груди

Модель Ирина Шейк снялась в фотосессии для журнала Evening Standard и рассказала о проблемах, с которыми она столкнулась в начале карьеры.

По словам Шейк, сначала она не представляла, что такое работа модели, и не знала ни слова по-английски. В Париже она жила в небольшой квартире с другими моделями. Шейк отметила, что им постоянно не хватало денег на еду и проезд, но зато им было весело.

Публикация от irinashayk (@irinashayk) 15 Июл 2018 в 7:34 PDT

«Другие девушки смеялись надо мной, говоря: « Она не похожа на модель», — вспомнила Шейк.

Она рассказала, что ее коллеги «были супер-тощими». При этом сама Шейк не могла влезть в самые маленькие размеры, из-за чего ее не приглашали на показы.

«У меня была более темная кожа, и я была более сексуальна благодаря груди», — рассказала она.