Ещё
Поклонники бьют тревогу из-за онкобольного Юдашкина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Российская база в Сирии уничтожила НЛО

Больной раком Юдашкин выглядит худее красавицы-жены 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Иосиф Кобзон шокировал общественность, на всю страну рассказав о том, что у дизайнера Валентина Юдашкина из-за рака пошли метастазы. Поклонники бросились шерстить странички дизайнера и его близких, чтобы узнать, как сейчас он себя чувствует.
Валентин Юдашкин находится в Израиле. Вместе с ним наслаждаются солнцем и морем, посещают экскурсии верная жена Марина, дочь Галина, зять Петр и внуки Анатолий и Аркадий. К слову, супруга регулярно делится с подписчиками своей странички в Instagram фотографиями, на которых запечатлена с мужем. Пара постоянно находится в движении: путешествуют по разным городам, посещают святые места, отдыхают на пляже.
Однако особо наблюдательные фанаты, видимо, накрученные словами Иосифа Кобзона, которые он произнес в эфире нового выпуска передачи Дмитрия Борисова "Пусть говорят", высказали сомнение, стоит ли Валентину "греться на солнышке". Напомним, мэтр отечественной сцены на всю страну заявил о том, что у Юдашкина рак.
"Я призываю всех как можно чаще проходить обследование. Это то заболевание, которое не терпит самодеятельности, оно требует профессионального ухода и наблюдения. Многие спрашивали, как родные Вали Юдашкина могли пропустить распространение метастазов? А он не наблюдался", — констатировал Кобзон.
Теперь поклонники буквально под микроскопом рассматривают дизайнера. И ведь находят к чему придраться.
"Валентин похудел ((здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Ой неважно он выглядит (", "Капец Валентин худее жены", "а ему можно вообще на солнце-то греться?", "Израиль не просто так. Там хорошие врачи", "Я бы на месте Валентина в тенечке сидела…", "Постарел (осунулся (", "Жена красотка, а муж — похудел ((", — высказались интернет-пользователи.
Отметим, что Валентин и Марина Юдашкины являются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Они уже 30 лет вместе. Недавно, в преддверии праздника Дня Любви, Семьи и Верности, их наградили грамотой.
Дни.ру: последние новости
Российский певец покончил с собой Розенбаум рассказал о "страшном диагнозе" Любовника Юлии Высоцкой убили на пьяной вечеринке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: россиянам вернут накопления90
Российская база в Сирии уничтожила НЛО25
Установлены отравители Скрипалей161
Россия готовит ответный удар по Украине318
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей54
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
00:41
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Армия Ближний Восток
00:39
«Нафтогаз» хватается за соломинку
Компании Конфликты
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США Политика
01:00
Как оружейная новинка изменит расстановку сил в Донбассе
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение