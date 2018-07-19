Поклонники бьют тревогу из-за онкобольного Юдашкина

Больной раком Юдашкин выглядит худее красавицы-жены

Иосиф Кобзон шокировал общественность, на всю страну рассказав о том, что у дизайнера Валентина Юдашкина из-за рака пошли метастазы. Поклонники бросились шерстить странички дизайнера и его близких, чтобы узнать, как сейчас он себя чувствует.

Валентин Юдашкин находится в Израиле . Вместе с ним наслаждаются солнцем и морем, посещают экскурсии верная жена Марина, дочь Галина, зять Петр и внуки Анатолий и Аркадий. К слову, супруга регулярно делится с подписчиками своей странички в Instagram фотографиями, на которых запечатлена с мужем. Пара постоянно находится в движении: путешествуют по разным городам, посещают святые места, отдыхают на пляже.

Однако особо наблюдательные фанаты, видимо, накрученные словами Иосифа Кобзона, которые он произнес в эфире нового выпуска передачи Дмитрия Борисова "Пусть говорят", высказали сомнение, стоит ли Валентину "греться на солнышке". Напомним, мэтр отечественной сцены на всю страну заявил о том, что у Юдашкина рак.

"Я призываю всех как можно чаще проходить обследование. Это то заболевание, которое не терпит самодеятельности, оно требует профессионального ухода и наблюдения. Многие спрашивали, как родные Вали Юдашкина могли пропустить распространение метастазов? А он не наблюдался", — констатировал Кобзон.

Теперь поклонники буквально под микроскопом рассматривают дизайнера. И ведь находят к чему придраться.

"Валентин похудел ((здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Ой неважно он выглядит (", "Капец Валентин худее жены", "а ему можно вообще на солнце-то греться?", "Израиль не просто так. Там хорошие врачи", "Я бы на месте Валентина в тенечке сидела…", "Постарел (осунулся (", "Жена красотка, а муж — похудел ((", — высказались интернет-пользователи.