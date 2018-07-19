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Жена олигарха рассказала о потраченном за день миллионе
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Жена олигарха рассказала о потраченном за день миллионе 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Модель и певица Алена Кравец, которую СМИ называют «женой олигарха», рассказала для сайта EG.RU о том, как проводит свое время и сколько денег может потратить.
По ее словам, иногда ее расходы доходят до миллиона рублей в день. Кравец тратит деньги на салоны красоты, записи песен и подарки для дочери. При этом иногда женщина может не потратить за день «ни одного доллара».
Кравец рассказала, что ее основной бюджет «берегут» доходы от рекламы и сотрудничество с компаниями на условиях бартера.
Свой день певица начинает с плавания в домашнем бассейне, затем занимается медитацией, завтракает кашей с соком или смузи и собирает дочь в школу.
По словам Кравец, ее рабочий день «расписан по минутам» — она участвует в съемках на телевидении, в фотосессиях для журналов, дает интервью и записывает песни. Также у нее есть собственный бизнес.
Певица не успевает полноценно пообедать, но на ужин ест рыбу на пару или овощи. Ложиться спать она не раньше двух часов ночи, но на то, чтобы выспаться, ей хватает пять-шесть часов.
По данным «СтарХита», недавно Алена Кравец снова вышла замуж за бывшего супруга, «олигарха Руслана». Издание отмечает, что 33-летняя певица живет в «шикарном особняке на Рублевке».
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