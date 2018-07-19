Сраженная вирусом Нетребко не может выступать

Оперные певцы и супруги Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов отменили выступление на фестивале в Баден-Бадене. 20 и 23 июля они не выйдут на сцену "Адриана Лекуврер".
Стало известно, что знаменитые и любимые истинными ценителями искусства артисты отменили выступление в Германии из-за вирусного заболевания. Вместо них выступят солистка Мариинского театра Татьяна Сержан и тенор Мигран Агаджанян.
Ожидается, что сраженные недугом певцы вернутся на сцену во время гастрольного тура по Южной Америке, передает Operawire.
Отметим, что многих поклонников талантливой четы очень интересует не только их творческая, но и личная жизнь. Ранее выяснилось, что до союза с Анной Нетребко Юсиф Эйвазов состоял в браке с итальянской журналисткой Адель Феррари, которая по возрасту годилась ему в бабушки.
По словам друзей певца, этот брак был фиктивным. Как признался сам артист, он оформил развод, когда Анна заявила, что хочет замуж.
Добавляет повод обсудить жизнь Нетребко и то, что она является активной пользовательницей Instagram. Певица регулярно радует своих подписчиков новыми фото и видео. Так, недавно семья вместе с сыном Тьяго путешествовала по Италии.