Сраженная вирусом Нетребко не может выступать

Сраженная болезнью Нетребко не может выступать

Стало известно, что знаменитые и любимые истинными ценителями искусства артисты отменили выступление в Германии из-за вирусного заболевания. Вместо них выступят солистка Мариинского театра Татьяна Сержан и тенор Мигран Агаджанян.

Ожидается, что сраженные недугом певцы вернутся на сцену во время гастрольного тура по Южной Америке, передает Operawire.

Отметим, что многих поклонников талантливой четы очень интересует не только их творческая, но и личная жизнь. Ранее выяснилось, что до союза с Анной Нетребко Юсиф Эйвазов состоял в браке с итальянской журналисткой Адель Феррари, которая по возрасту годилась ему в бабушки.

По словам друзей певца, этот брак был фиктивным. Как признался сам артист, он оформил развод, когда Анна заявила, что хочет замуж.