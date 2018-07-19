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«Ревела как ненормальная»: Бузова раскрыла страшную тайну 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Ольга Бузова появилась на обложке модного журнала Harper’s Bazaar. Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" предстала в необычном образе и дала не менее необычное интервью.
На сей раз Ольга Бузова не стала откровенничать о том, какое предательство пережила, когда в один день узнала об измене мужа, футболиста Дмитрия Тарасова, и как мечтает обрести новую любовь и положиться на избранника. Ольга не стала скрывать, что, несмотря на сумасшедшую работоспособность, устает "как лошадь".
"Кошмары снятся практически каждую ночь. Наверное, от перенапряжения. Вчера с утра посмотрела в окно и думаю: блин, да я бы все отдала, чтобы сейчас просто погулять в парке!" — призналась Бузова.
Каждый день расписан у Ольги по минутам. Однако она занята не потому, что мечтает заработать много денег.
"Все, что я делаю, — это не про деньги. Честно. Просто я такой человек: хочу быть востребованной, популярной, хочу, чтобы меня любили. Ну вот скажите, что в этом плохого?" — задала риторический вопрос ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2".
Многих популярность Ольги буквально бесит. Более того, недавно ей пришлось отменить свое выступление во Владикавказе, потому что ей поступили угрозы. Регулярно льется грязь, стоит Бузовой только сделать в своем аккаунте в Instagram новую публикацию. При этом на ее страничку подписано более 13 миллионов человек. И такое противоречие Ольга старается воспринимать спокойно.
На злобу она пытается не реагировать, однако получается не всегда.
"Кого я обманываю? Когда в прошлом году мне не дали премию одного музыкального канала, я ревела как ненормальная. И слезы были такие соленые, горькие. Меня столько раз публично пороли, но ни разу не хвалили", — пожаловалась Бузова в интервью.
Кстати, в этом году ей все же дали заветную награду.
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