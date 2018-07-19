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Хилькевич отдаст миллион за роды
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Роды Анны Хилькевич в элитном роддоме будут стоить миллион рублей 

Teleprogramma.pro 38 минут назад
Фото: Instagram
Весной этого года Анна Хилькевич объявила о том, что скоро станет мамой во второй раз. Первое время артистка скрывала беременность и поделилась с поклонниками радостной новостью, когда округлившийся живот было уже трудно скрывать. Сейчас Анна постоянно рассказывает поклонникам о своем состоянии и подготовке к родам.
Отметим, что Анна не торопится уходить в декрет и ведет активный образ жизни даже на последних месяцах беременности. Во время первой беременности Хилькевич тоже много работала, а после рождения дочери уже через месяц приступила к съемкам в сериале.
Стало известно, что второго малыша Анна будет рожать в Москве, в том же роддоме. что и первую дочь. Она уже заключила контракт с клиническим госпиталем «Лапино».
«Когда Аня узнала о долгожданной беременности, то сразу решила, что будет рожать в уже знакомом месте. Там в декабре 2015 года на свет появилась их с Артуром первая дочка Арианна. Все прошло замечательно, понравились уровень сервиса и отношение врачей», — сообщил «СтарХиту» инсайдер.
За хорошее обслуживание и отдельную палату со всеми условиями артистке придется заплатить около миллиона рублей.
Отметим, что в госпитале «Лапино» рожают почти все знаменитости. Буквально неделю назад там появилась на свет дочь Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко.
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