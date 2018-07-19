Хилькевич отдаст миллион за роды

Роды Анны Хилькевич в элитном роддоме будут стоить миллион рублей

Весной этого года Анна Хилькевич объявила о том, что скоро станет мамой во второй раз. Первое время артистка скрывала беременность и поделилась с поклонниками радостной новостью, когда округлившийся живот было уже трудно скрывать. Сейчас Анна постоянно рассказывает поклонникам о своем состоянии и подготовке к родам.

Отметим, что Анна не торопится уходить в декрет и ведет активный образ жизни даже на последних месяцах беременности. Во время первой беременности Хилькевич тоже много работала, а после рождения дочери уже через месяц приступила к съемкам в сериале.

Стало известно, что второго малыша Анна будет рожать в Москве , в том же роддоме. что и первую дочь. Она уже заключила контракт с клиническим госпиталем «Лапино».

«Когда Аня узнала о долгожданной беременности, то сразу решила, что будет рожать в уже знакомом месте. Там в декабре 2015 года на свет появилась их с Артуром первая дочка Арианна. Все прошло замечательно, понравились уровень сервиса и отношение врачей», — сообщил «СтарХиту» инсайдер.

За хорошее обслуживание и отдельную палату со всеми условиями артистке придется заплатить около миллиона рублей.