Экс-любовника Высоцкой убили во время пьянки

Любовника Юлии Высоцкой убили на пьяной вечеринке

В Игоря Сидоренко Юлия Высоцкая влюбилась, когда была студенткой. Он был на курс старше. После окончания вуза влюбленные жили в коммунальной квартире и строили планы на совместное будущее. Однако, говорят, у Высоцкой были сомнения, поскольку Сидоренко никак не мог избавиться от страсти к спиртному.

Все изменилось, когда Юлия Высоцкая отправилась в Сочи представлять на "Кинотавре" Белоруссию . Тогда в лифте она повстречала Андрея Кончаловского. То обстоятельство, что он был женат на Ирине Мартыновой , да и Высоцкая состояла в крепких отношениях, не помешало закрутить бурный курортный роман, в результате которого Юлия и Андрей уже через несколько дней после знакомства летели в Турцию , где режиссер снимал фильм.

По словам знакомых, для Сидоренко измена Высоцкой стала ударом.

"Новость о том, что Высоцкая променяла его, начинающего актера, на всемирно известного режиссера, окончательно выбила Игоря из колеи, ведь они были вместе целых шесть лет. Он ушел в запой", — рассказали в близком окружении Сидоренко.

В профессии у него тоже не складывалось, поэтому он оставил актерство и занялся рекламой, но и тут ничего не вышло. Однако в какой-то момент Игорь встретил девушку, которая помогла ему выкарабкаться из череды неудач. Он женился на ней, и она родила ему ребенка. Сидоренко даже завязал с выпивкой, а тут еще и поступило предложение поработать в ТЮЗе.

Но случилось несчастье.

"Однажды Игорь оказался на какой-то пьянке в родном Молодечно. Там ему нанесли смертельный удар камнем по голове. Преступника так и не нашли", — цитирует актрису Анну Сиротину Eg.RU.

Говорят, на похороны, которые состоялись летом 2000 года, Юлия Высоцкая не приехала.