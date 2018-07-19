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Чехову принизили за тунеядство
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Поклонники Анфисы Чеховой обвинили ее в тунеядстве 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Всего неделю назад Анфиса Чехова вернулась из небольшого отпуска в Греции вместе с подругой, а вчера уже улетела в Прагу. За последние несколько месяцев Чехова только и делает, что разъезжает по разным странам и делится с поклонниками красивыми фотографиями из отпуска.
Анфиса Чехова показала честные фото в бикиниНесколько дней назад телеведущая Анфиса Чехова вместе с подругой уехала на отдых на Кипр и теперь радует поклонников фотографиями в купальниках.
Вчера Анфиса выложила серию снимков из Праги, где она принимает участие в фотосессии для одежды собственного бренда. В комментариях под фотографиями многие подписчики обвинили Чехову в тунеядстве и задались вопросом, почему Анфиса большую часть времени отдыхает, а не работает.
Ведущая решила ответить на критику поклонников. Анфиса отметила, что сделала свое хобби работой, поэтому она так много путешествует, и даже в поездках занимается рабочими вопросами.
«Подписчики переживают, что это я так много отдыхаю, когда же я работаю? Не устала ли? Друзья, я понимаю, что мы воспитанны на теории, что труд сделал из обезьяны человека, что только тяжелым, изнуряющим трудом можно заработать себе на жизнь, что за наслаждение жизнью, никто не заплатит, что надо пахать, что бы заслужить крошечную недельку отдыха! Но, друзья, мы сами, своими мыслями и убеждениями, ограничиваем свои жизненные возможности! Можно сделать свои хобби своей работой. Можно порхать и путешествовать и быть обеспеченным человеком!» — написала Чехова.
Впрочем, не все пользователи оценили пост Анфисы. Многие не имеют возможности сделать хобби своей работой и жить на широкую ногу, поэтому подобные высказывания телеведущей их задевают.
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