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Вайкуле вскрыла правду про «скверный» характер
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Вайкуле поразила рассказом об артистах-эгоистах 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Фото: пресс-служба певицы
В курортной столице Латвии все готово к открытию фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала — 2018". За несколько часов до старта певица дала интервью Dni.Ru
"Я недавно сделала потрясающий вывод, — улыбается хозяйка фестиваля. — Все артисты — это большие эгоисты. Мы все занимаемся исключительно собой. Где моя гримерка, где моя машина, где мой самолет? Я, я, я, всегда только я".
"Но когда я начала проводить свой музыкальный фестиваль, то стала думать о себе в последнюю очередь, — поразила Лайма. — Так что если на концерте и будут накладки, то только у меня — значит, я, заботясь о своих гостях, сама у себя что-то не додумала".
Певица призналась, что 99 процентов приглашенных звезды — те, кого она лично хотела бы видеть и кого лично приглашала.
"У меня скверный характер. Меня надо любить. Тогда и я буду любить", — объяснила она выбор артистов для фестиваля.
Каждый из них в Лайму от Лаймы просто без ума. А она даже приглашает артистов к себе домой на репетиции — это очень сближает.
Напомним, что на фестивале «Лайма. Рандеву. Юрмала — 2018», который пройдет с 19 по 22 июля, будут выступать такие артисты как Филипп Киркоров, Андрей Макаревич, Интарс Бусулис, Ани Лорак, Ксения Сидорова, Вера Брежнева, Хибла Герзмава, Sunsay, Тамара Гвердцители, Марио Бионди, Григорий Лепс, Верка Сердючка, Ballet Freedom и многие другие.
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