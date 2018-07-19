Вайкуле вскрыла правду про «скверный» характер

Вайкуле поразила рассказом об артистах-эгоистах

В курортной столице Латвии все готово к открытию фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала — 2018". За несколько часов до старта певица дала интервью Dni.Ru

"Я недавно сделала потрясающий вывод, — улыбается хозяйка фестиваля. — Все артисты — это большие эгоисты. Мы все занимаемся исключительно собой. Где моя гримерка, где моя машина, где мой самолет? Я, я, я, всегда только я".

"Но когда я начала проводить свой музыкальный фестиваль, то стала думать о себе в последнюю очередь, — поразила Лайма. — Так что если на концерте и будут накладки, то только у меня — значит, я, заботясь о своих гостях, сама у себя что-то не додумала".

Певица призналась, что 99 процентов приглашенных звезды — те, кого она лично хотела бы видеть и кого лично приглашала.

"У меня скверный характер. Меня надо любить. Тогда и я буду любить", — объяснила она выбор артистов для фестиваля.

Каждый из них в Лайму от Лаймы просто без ума. А она даже приглашает артистов к себе домой на репетиции — это очень сближает.