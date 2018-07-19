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Кикабидзе обидно из-за скандала с Говорухиным
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Кикабидзе обидно из-за скандала с умершим Говорухиным 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Вахтанг Кикабидзе 19 июля отмечает 80-летие. В честь юбилея артист дал большое интервью, в котором рассказал не только о своем творческом пути, но и о взаимотношениях с коллегами. Актер в беседе отметил, что расстраивается, когда ему приписывают чужие высказывания.
Недавно на Кикабидзе обрушился шквал критики из-за того, что нелестно актер высказался о гербе СССР. Артиста упрекнули в нелюбви к стране, которая принесла ему славу.
"Мне не нравится советская символика с точки зрения эстетики. После выхода моего интервью, мне позвонили журналисты и говорят: "Вахтанг Константинович, почему вы ругаете Советский Союз? В СССР вы стали популярны". Я им ответил: "Не СССР меня сделал популярным, а я сам себя сделал". Если зритель не хочет идти на мой концерт, его насильно не загонишь. Какой я диссидент?! Я очень люблю Россию", — пояснил свою точку зрения Кикабидзе в интервью "Комсомольской правде".
По мнению артиста, историю с гербом очень сильно преувеличили. "Скандал получился некрасивый и неумный", — отметил актер. При этомВахтанг Константинович посетовал, что подобные ситуации в последнее время возникают все чаще. Его даже втянули в неприятную историю с покойным Станиславом Говорухиным. "Ваш брат журналист приписал мне еще одну некрасивую фразу, которую сочинил не я, а какой-то очень плохой человек. Умер режиссер Станислав Говорухин. И где-то напечатали: "А что Кикабидзе хотел от Говорухина?". Фраза вообще непонятная", — рассказал артист.
Кикабидзе считает, что у приписанного ему выражения очень некрасивый подтекст, якобы актер критиковал режиссера за то, что тот лоялен к российской власти. "Это не так. Я его никогда не ругал, какие бы взгляды у него не были. У нас были хорошие отношения. Мы с ним дружили. Он даже прислал мне свою картину, которая висит у меня дома", — заявил Вахтанг Константинович.
Вахтанг Кикабидзе прославился на весь Советский Союз после выхода на экраны фильма "Мимино". Он снялся в нескольких десятках кинолент. Меломанам артист известен как исполнитель культовых композиций "Мои года — мое богатство" и "Проводы любви".
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