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Розенбаум рассказал о «страшном диагнозе»
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Розенбаум рассказал о «страшном диагнозе» 

Дни.ру 36 минут назад
Фото: ТАСС
В СМИ появилась информация о том, что у певца Александра Розенбаума рак. Об этом сообщил легендарный исполнитель Иосиф Кобзон. Сам Розенбаум прокомментировал это нерадостное известие.
Все началось с того, что на шоу Дмитрия Борисова "Пусть говорят", свежий выпуск которого был посвящен борьбе с онкологическими заболеваниями, появился Иосиф Кобзон и как на духу перечислил российских знаменитостей, у кого якобы диагностировали рак.
"Я рекомендовал многим клинику на Каширке, где регулярно прохожу обследование. Буйнова, Розенбаума лечили там же. Крутого там осматривали после Америки. Рюмина тоже лечилась там. Я призываю всех, как можно чаще проходить обследование. Это то заболевание, которое не терпит самодеятельности, оно требует профессионального ухода и наблюдения. Многие спрашивали, как родные Вали Юдашкина могли пропустить распространение метастаз? А он не наблюдался. Если бы Валентин заскочил в больницу всего на полтора-два часа, сдал бы анализы, проблем бы не было. Но нам ведь всегда некогда", — поведал Кобзон.
После этого отечественные СМИ всполошились. Если о болезни артистов Александра Буйнова и Людмилы Рюминой и дизайнера Валентина Юдашкина уже давно ходили различные слухи, то известие о раке у Александра Розенбаума стало настоящей сенсацией.
В итоге, артист был вынужден прокомментировать информацию. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Александр Розенбаум обратился к взволнованной общественности. "Уважаемые друзья, прекрасно себя чувствую. Никогда не опровергал желтопузые газеты, не опускался до этого, но в данном случае хочу успокоить своих поклонников. Жив, здоров, прекрасно себя чувствую. На данный момент в отпуске. Ни о какой онкологии и речи быть не может. Тьфу, тьфу, тьфу", — написал певец.
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