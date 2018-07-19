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«Жирная свинота»: Водонаева ополчилась на полных
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«Жирная свинота»: Водонаева ополчилась на полных 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Instagram
Телеведущая Алена Водонаева опубликовала в своем Instagram пост с критикой в адрес людей, не следящих за весом.
Водонаева во время прогулки по улицам Голливуда сняла на видео девушку в розовой юбке и назвала ее «жирной свинотой».
«Жесть какая, ну вот что в голове у этой бабы, вот как можно так одеться с такой фигурой. Просто жирная свинота в короткой розовой юбочке», — заявила ведущая.
Подписчики Водонаевой сочли ее поведение некрасивым и назвали ведущую «отвратительным быдлом».
«Как же можно так оскорблять человека! Что с вами, Алена?» — возмутилась одна из пользовательниц.
«А что вы хотите от Водонаевой? Это её стиль — хамство и хабальство. Это характер. Кто бы её вспомнил после Дома-2, если б не её поведение? НИКТО! А так… Вроде что-то, вроде бы кто-то… Пустой звук!»— написала другая.
@helena_sun_1901 отметила, что у Водонаевой нет ни чувства такта, ни воспитания.
Ведущая попыталась объяснить свою позицию, заявив, что «толстые» девушки не должны надевать «короткие розовые юбочки», если не хотят быть «посмешищем в публичных местах».
«Не надо лосины на задницу размера, больше чем L», — призвала она.
Водонаева предположила, что на ее пост обиделись люди, которые тоже имеют проблемы с лишним весом.
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