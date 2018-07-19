Ещё
Рэпера Гуфа хотят наказать
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФАС может наказать рэпера Гуфа за рекламу онлайн-казино 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: ИТАР-ТАСС/ СТАНИСЛАВ КРАСИЛЬНИКОВ
Молодёжный парламент при Госдуме направил обращение (есть в распоряжении «Парламентской газеты») на имя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева с просьбой привлечь к административной ответственности рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф, за нарушение закона «О рекламе».
Об этом «Парламентской газете» рассказала председатель палаты Мария Воропаева. «К нам поступило обращение от пользователей, которые пожаловались на рекламу одного онлайн-казино, где снялся рэпер Гуф. При этом деятельность онлайн-казино у нас в стране находится под запретом. По закону о госрегулировании деятельности по организации азартных игр, их проведение с использованием Интернета запрещено. Кроме того, закон о рекламе не допускает продвижения услуг, оказание которых запрещено на территории страны», — пояснила Воропаева.
В конкретном ролике с участием рэпера Гуфа молодые законодатели обнаружили нарушение сразу нескольких статей закона «О рекламе». «Из текста, который произносит исполнитель, создаётся впечатление, что участие в основанных на риске играх, является способом заработка. Кроме того, реклама свидетельствует о том, что несмотря на отсутствие высокой должности, лицо, участвующее в розыгрыше конкретного онлайн-казино, может иметь гарантировано высокий доход. Это нарушает пункт 2 статьи 27 закона „О рекламе“, — сообщила глава Молодёжного парламента. Кроме того, ролик содержит утверждения, которые преувеличивают вероятность получения выигрыша и преуменьшают степень риска участия в азартных играх, что также нарушает закон (пункт 3 ст.27 закона „О рекламе“).
В связи с этим Молодёжный парламент при Госдуме просит ФАС принять меры по устранению выявленных нарушений, а также рассмотреть возможность о привлечении рэпера Гуфа к административной ответственности.
Ранее члены Молодёжной общественной палаты разработали законопроект о досудебной блокировке рекламы онлайн-казино. Согласно тексту документа, для блокировки нужно будет подать жалобу в Роскомнадзор — ведомство, в свою очередь, немедленно заблокирует доступ к ресурсу до удаления на нём запрещённой информации.
Парламентская газета: последние новости
Греция потребовала от России прекратить «постоянное неуважение» к стране В конгресс США внесли законопроект о санкциях против «Северного потока — 2» Прожиточный минимум может вырасти. Что это изменит?
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский певец покончил с собой100
Греция парировала выпад России385
Россияне бегут с Дальнего Востока256
У Розенбаума нашли рак83
Умирающий турист обратился к обокравшему его карманнику13
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение