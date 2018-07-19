Рэпера Гуфа хотят наказать

Молодёжный парламент при Госдуме направил обращение (есть в распоряжении «Парламентской газеты») на имя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева с просьбой привлечь к административной ответственности рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф, за нарушение закона «О рекламе».
Об этом «Парламентской газете» рассказала председатель палаты Мария Воропаева. «К нам поступило обращение от пользователей, которые пожаловались на рекламу одного онлайн-казино, где снялся рэпер Гуф. При этом деятельность онлайн-казино у нас в стране находится под запретом. По закону о госрегулировании деятельности по организации азартных игр, их проведение с использованием Интернета запрещено. Кроме того, закон о рекламе не допускает продвижения услуг, оказание которых запрещено на территории страны», — пояснила Воропаева.
В конкретном ролике с участием рэпера Гуфа молодые законодатели обнаружили нарушение сразу нескольких статей закона «О рекламе». «Из текста, который произносит исполнитель, создаётся впечатление, что участие в основанных на риске играх, является способом заработка. Кроме того, реклама свидетельствует о том, что несмотря на отсутствие высокой должности, лицо, участвующее в розыгрыше конкретного онлайн-казино, может иметь гарантировано высокий доход. Это нарушает пункт 2 статьи 27 закона „О рекламе“, — сообщила глава Молодёжного парламента. Кроме того, ролик содержит утверждения, которые преувеличивают вероятность получения выигрыша и преуменьшают степень риска участия в азартных играх, что также нарушает закон (пункт 3 ст.27 закона „О рекламе“).
В связи с этим Молодёжный парламент при Госдуме просит ФАС принять меры по устранению выявленных нарушений, а также рассмотреть возможность о привлечении рэпера Гуфа к административной ответственности.
Ранее члены Молодёжной общественной палаты разработали законопроект о досудебной блокировке рекламы онлайн-казино. Согласно тексту документа, для блокировки нужно будет подать жалобу в Роскомнадзор — ведомство, в свою очередь, немедленно заблокирует доступ к ресурсу до удаления на нём запрещённой информации.