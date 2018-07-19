Рэпера Гуфа хотят наказать

ФАС может наказать рэпера Гуфа за рекламу онлайн-казино

Об этом «Парламентской газете» рассказала председатель палаты Мария Воропаева . «К нам поступило обращение от пользователей, которые пожаловались на рекламу одного онлайн-казино, где снялся рэпер Гуф. При этом деятельность онлайн-казино у нас в стране находится под запретом. По закону о госрегулировании деятельности по организации азартных игр, их проведение с использованием Интернета запрещено. Кроме того, закон о рекламе не допускает продвижения услуг, оказание которых запрещено на территории страны», — пояснила Воропаева.

В конкретном ролике с участием рэпера Гуфа молодые законодатели обнаружили нарушение сразу нескольких статей закона «О рекламе». «Из текста, который произносит исполнитель, создаётся впечатление, что участие в основанных на риске играх, является способом заработка. Кроме того, реклама свидетельствует о том, что несмотря на отсутствие высокой должности, лицо, участвующее в розыгрыше конкретного онлайн-казино, может иметь гарантировано высокий доход. Это нарушает пункт 2 статьи 27 закона „О рекламе“, — сообщила глава Молодёжного парламента. Кроме того, ролик содержит утверждения, которые преувеличивают вероятность получения выигрыша и преуменьшают степень риска участия в азартных играх, что также нарушает закон (пункт 3 ст.27 закона „О рекламе“).

В связи с этим Молодёжный парламент при Госдуме просит ФАС принять меры по устранению выявленных нарушений, а также рассмотреть возможность о привлечении рэпера Гуфа к административной ответственности.