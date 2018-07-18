В Розенбаума нашли рак

«Я рекомендовал многим клинику на Каширке, где регулярно прохожу обследование. Буйнова, Розенбаума лечили там же. Крутого там осматривали после Америки. Рюмина тоже лечилась там», — сказал Кобзон в эфире программы «Пусть говорят».

Новость о болезни Розенбаума стала неожиданностью. Сам певец никогда не озвучивал свой диагноз, а в СМИ ходили слухи о его проблемах с сердцем.