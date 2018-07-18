У Розенбаума нашли рак

Иосиф Кобзон рассказал об онкологическом заболевании Александра Розенбаума, пишет StarHit.

«Я рекомендовал многим клинику на Каширке, где регулярно прохожу обследование. Буйнова, Розенбаума лечили там же. Крутого там осматривали после Америки. Рюмина тоже лечилась там», — сказал Кобзон в эфире программы «Пусть говорят».

Новость о болезни Розенбаума стала неожиданностью. Сам певец никогда не озвучивал свой диагноз, а в СМИ ходили слухи о его проблемах с сердцем.

Сообщалось, что два года назад Розенбауму пришлось отменить концерт в Санкт-Петербурге из-за экстренной госпитализации.