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Российский певец покончил с собой
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Российский певец покончил с собой 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: https://www.instagram.com/arthas_soulless2012/
Смоленский хип-хоп исполнитель Роман Терещенков, более известный под псевдонимом Артас Бездушный, покончил с собой после конфликта в местной кальянной. От парня требовали извинений за нетрадиционную сексуальную ориентацию.
По информации анонимного источника, за день до своей смерти рэпер обнародовал в соцсетях видеообращение, в котором изложил суть ситуации. Терещенков рассказал, что в смоленской кальянной его запугивал, избивал и "заставлял за что-то извиняться местный житель".
Бездушный заверил, что кто-то взломал его страничку "ВКонтакте", после чего от его имени начали размещать объявления в гей-сообществах о поиске "пассива" для совокупления. Увидевший эти публикации мужчина начал писать Терещенкову, высмеивать его и называть "гомиком".
Рэпер, в свою очередь, удивился тому, что воинствующий гетеросексуал проводит время в сообществах для геев, передает Lenta.ru. "Я просто сделал вывод логический — если он нашел эти группы, эти посты, значит, он сам там лазит", — заявил Терещенков.
Анонимный источник добавил, что после травли в Сети парень обратился в правоохранительные органы. Однако вечером того же дня тело Романа нашли под окнами собственного дома.
Информация о смерти рэпера также появилась в ряде тематических сообществ. "Здравствуй Рома. Сегодня ты умер. Знаешь, я плачу. Никогда бы не подумал что ты мне на столько дорог. Пишу сюда, потому что тебе больше не написать. Прости меня за все. Ты был хорошим другом", — пишут обитатели Всемирной паутины.
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Комментарии45  Ещё 2 источника 
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