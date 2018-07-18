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Королева красоты объяснила свою «интрижку» с Тарасовым
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Королева красоты объяснила свою «интрижку» с Тарасовым 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: instagram.com/tarasov23
Победительница и финалистка множества конкурсов красоты Кристина Замир спровоцировала слухи о своей интрижке с футболистом Дмитрием Тарасовым. Теперь модель пытается очиститься от обвинений в попытке разрушить семью.
Кристина опубликовала в своем Instagram официальное обращение, призванное расставить все точки над "i". Девушка уверила интернет-общественность, что просто шутила, намекая на сексуальные отношения со спортсменом.
"Ребята, давайте остановимся — обратилась к подписчикам Замир — Все принимает уже какой-то не здоровый оборот. Максимум что было — "посмеяться над прессой", потому что я шокирована на сколько можно все вывернуть от 1 обычного снимка с известным человеком. Ваши предположения, ну просто очень удивляют. Я не имею ничего против семьи Тарасовых и поздравляю их с рождением дочки! @tarasov23 @kostenko.94 🌸все хорошо))🙌🏾 пусть растут здоровыми и красивыми💎А всем остальным желаю быть чуточку добрее, ребятааа ☺🙏🏽 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)".
Добавим, что модель сопроводила текст фотографией, на которой запечатлен Тарасов с женой и новорожденной дочкой. И на всякий случай отключила комментарии к посту.
Напомним, недавно Кристина опубликовала в своем микроблоге снимок из ночного клуба Soho Rooms, где она стоит вместе с улыбающимся футболистом Дмитрием Тарасовым. Модель обратилась к бывшей жене спортсмена, певице Ольге Бузовой. "Бузова прости🤣🤣😅 @buzova86 но в жизни он намного лучше 😜😀", — подписала снимок девушка.
Некоторые пользователи Сети решили напрямую спросить модель в комментариях под постом была ли у нее интимная близость с футболистом. Девушка решила держать интригу до конца и ответила: "Это уже личное, которое никогда не будет публичным". Туманное заявление Замир тут же породило множество сплетен и домыслов, что стало причиной скандала в Сети и потока негатива в ее сторону.
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