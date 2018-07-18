Ещё
Подписчики затроллили Пегову за «усатое» фото
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подписчики затроллили Пегову за «усатую» фотографию 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: Instagram
Актриса поделилась снимком без макияжа.
На днях после активных съемок Ирина Пегова отправилась в долгожданный отдых на Кипр, о чем сразу же сообщила своим подписчикам в Instagram. И если сначала актриса выкладывала в сеть снимки природы и достопримечательностей, то сегодня порадовала долгожданным селфи с пляжа. Причем в кадре она предстала в естественном виде — без макияжа. Все бы ничего, но весьма внимательные фолловеры разглядели у знаменитости недостаток — усики над верхней губой.
«Неудачное фото с усами над губой», «Все как бы хорошо. Но, откуда усы? Или это так неудачно сама себя поймала…», –тут же начали писать в комментариях интернет-пользватели.
Однако нашлись и те, кто поспешил успокить хейтеров, заявив, что над губой у актрисы всего-навсего тень.
В феврале этого года Ирина Пегова, напомним, шокировала своим внешним видом. Она выложила в сеть снимок, на котором выглядела феноменально похудевшей и даже изможденной. Все привыкли видеть ее «в теле», однако актриса все-таки решилась исполнить свою мечту и победила ненавистный лишний вес.
В одном из интервью знаменитость призналась, что пробовала и диеты, и голодание, но это все ни к чему хорошему не привело. Только организм испытывал коллосальный стресс. После долгих мытарств, Ирина решила придумать для себя удобную систему питания и активно ее придерживаться. Например, чтобы не переедать, Пегова кладет блюда в большую тарелку и перед этим выпивает стакан воды. Ест медленно. Не пьет ни кофе, ни чай, так как они усиливают тягу к сладкому и способствуют обезвоживанию организма.
WDay.ru: последние новости
Что стряслось? Меган Маркл хочет вернуться в кино Эмин Агаларов женился во второй раз Нюша не показывает свой животик
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД отреагировал на планы допросить переводчика Трампа158
Россиянам дадут еще один выходной203
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры196
Украина потребовала от США объясниться после слов Трампа226
Афганистан захотел извинений от России181
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение