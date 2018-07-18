Подписчики затроллили Пегову за «усатое» фото

Подписчики затроллили Пегову за «усатую» фотографию

Актриса поделилась снимком без макияжа.

Публикация от Ирина Пегова (@pegovairina) 18 Июл 2018 в 4:49 PDT На днях после активных съемок Ирина Пегова отправилась в долгожданный отдых на Кипр , о чем сразу же сообщила своим подписчикам в Instagram. И если сначала актриса выкладывала в сеть снимки природы и достопримечательностей, то сегодня порадовала долгожданным селфи с пляжа. Причем в кадре она предстала в естественном виде — без макияжа. Все бы ничего, но весьма внимательные фолловеры разглядели у знаменитости недостаток — усики над верхней губой.

«Неудачное фото с усами над губой», «Все как бы хорошо. Но, откуда усы? Или это так неудачно сама себя поймала…», –тут же начали писать в комментариях интернет-пользватели.

Однако нашлись и те, кто поспешил успокить хейтеров, заявив, что над губой у актрисы всего-навсего тень.

В феврале этого года Ирина Пегова, напомним, шокировала своим внешним видом. Она выложила в сеть снимок, на котором выглядела феноменально похудевшей и даже изможденной. Все привыкли видеть ее «в теле», однако актриса все-таки решилась исполнить свою мечту и победила ненавистный лишний вес.

В одном из интервью знаменитость призналась, что пробовала и диеты, и голодание, но это все ни к чему хорошему не привело. Только организм испытывал коллосальный стресс. После долгих мытарств, Ирина решила придумать для себя удобную систему питания и активно ее придерживаться. Например, чтобы не переедать, Пегова кладет блюда в большую тарелку и перед этим выпивает стакан воды. Ест медленно. Не пьет ни кофе, ни чай, так как они усиливают тягу к сладкому и способствуют обезвоживанию организма.