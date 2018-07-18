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Архивное фото Пугачевой в джинсах произвело фурор
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«Божественная»: архивное фото Пугачевой в джинсах произвело фурор 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Фото: Instagram
Поклонники в восторге от стильного образа Примадонны.
69-летняя Алла Пугачева за последний год похудела на 15 килограммов и продолжает стремительно терять вес. По слухам, артистка отказалась от жестких диет и обратилась за помощью к специалистам в области похудения, которые предложили певице блюда полезной кухни: овощные супчики, гречка, фрукты, рыба на пару.
Главное, что Алла Борисовна ложиться спать не позже 23.00 и ведет активный образ жизни, гуляя с близнецами Гарри и Лизой на свежем воздухе. Правильный сон помогает артистке сжигать набранные калории, благодаря чему певица худеет быстрее.
Поклонники с восторгом отметили, что даже на архивных снимках Пугачева выглядит заметно похудевшей. Теперь певица может позволить себе вещи, которые она не носила даже в юности: брюки-дудочки, мини-шорты, облегающие фигуру платья и джинсы.
В ноябре прошлого года Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались в храме в Подмосковье. На торжественной церемонии присутствовала только семья и близкие друзья пары. Певица призналась, что у нее появился шанс быть счастливой. Пугачева уже стояла у алтаря с поп-королем сцены Филиппом Киркоровым в 1994 году в Иерусалиме. Однако артистке разрешили еще раз пройти обряд, скрепив свой брак перед лицом Бога. Супруги воспитывают близнецов Гарри и Лизу, которых родила суррогатная мама. Телеведущий часто делиться снимками детей, которые проказничают так же, как и их ровесники.
«Божественная!», «Алла Пугачева выглядит, как девочка», «Джинсы супер и весь образ очень стильный», «Как похудела, в чем секрет?!», «Если женщина любима это сразу видно», «Глазки светятся от счастья!», «Роскошная женщина», «Очень стильно», «Восхитительная», — отметили поклонники.
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