Ещё
Дом Бородиной за 18,5 млн похож на развалюху
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дом Бородиной за 18,5 млн похож на развалюху 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Instagram
Двухэтажный загородный дом обошелся Ксении Бородиной и Курбану Омарову в 18,5 миллиона рублей. Сразу после покупки телеведущая затеяла ремонт, фото которого поделилась с поклонниками в Instagram.
В особняке площадью 216 квадратных метров три спальни, гостиная, гардеробная, столовая и террасы. Судя по всему, ремонт семейного гнездышка близится к завершению.
"Осталось чуток. Я так рада, что строители попались золотые — не по цене, а по качеству. Потому что сначала столкнулись с такими безответственными, что теперь понимаем, как важно найти хороших и добросовестных рабочих! В общем, как только — так сразу", — написала Ксения в микроблоге, опубликовав несколько фотографий.
Парадная лестница и столешница на кухне сделаны из дорогого мрамора, а стены комнат выкрашены в белый цвет. Однако некоторые подписчики ведущей реалити-шоу "Дом-2" отметили, что дом пока похож на развалюху, и над обустройством жилища придется потрудиться. Впрочем, большинство пользователей порадовались за Бородину.
Напомним, что Курбан и Ксения снимали коттедж, потому что долго не могли выбрать дом. В поселке, на котором остановились супруги, есть детский сад, конноспортивная школа, магазины, спа-центр и тренажерный зал.
Дни.ру: последние новости
Российский певец умер после тщетной борьбы с раком У Волочковой сдали нервы после просьбы сбрить лишнее Внука Пугачевой выкинули из фильма
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве введен план «Перехват»86
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии360
У Крымского моста появится конкурент90
Украина присвоила четыре санатория в Крыму127
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение