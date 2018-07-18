Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»

Сцена из спектакля "Дети Арбата" по роману А. Рыбакова в Красноярском краевом драматическом театре имени А.С. Пушкина

5/6 Сцена из спектакля "Дети Арбата" по роману А. Рыбакова в Красноярском краевом драматическом театре имени А.С. Пушкина

Помимо длинного списка театральных ролей, у актера было и несколько киногероев — он дебютировал в фильме «Морозко» в 1964-м году, позже его можно было увидеть в лентах «Море в огне» (1970) и «Емельян Пугачев» (1978), а также сериале «Улицы разбитых фонарей-4» (2002)

4/6 Помимо длинного списка театральных ролей, у актера было и несколько киногероев — он дебютировал в фильме «Морозко» в 1964-м году, позже его можно было увидеть в лентах «Море в огне» (1970) и «Емельян Пугачев» (1978), а также сериале «Улицы разбитых фонарей-4» (2002)

Жуковский родился селе Караульное Красноярского края, позже жил в Москве, образование получил в Высшем театральном училище имени Щепкина. C 1978-го года служил в Красноярском краевом театре драмы имени Пушкина, с начала 90-х работал депутатом в краевом совете

3/6 Жуковский родился селе Караульное Красноярского края, позже жил в Москве, образование получил в Высшем театральном училище имени Щепкина. C 1978-го года служил в Красноярском краевом театре драмы имени Пушкина, с начала 90-х работал депутатом в краевом совете

Названа дата смерти — 17 июля 2018 года, у артиста осталась вдова и двое детей

2/6 Названа дата смерти — 17 июля 2018 года, у артиста осталась вдова и двое детей

Театральный и киноактер Владислав Жуковский умер на 74-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Красноярского драматического театра, где он трудился последние 40 лет

1/6 Театральный и киноактер Владислав Жуковский умер на 74-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Красноярского драматического театра, где он трудился последние 40 лет

Театральный и киноактер Владислав Жуковский умер на 74-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Красноярского драматического театра, где он трудился последние 40 лет.

Названа дата смерти — 17 июля 2018 года, у артиста осталась вдова и двое детей.