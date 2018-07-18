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Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»
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Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» 

Рамблер 30 минут назад
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Владислав Жуковский.
1/6  Театральный и киноактер Владислав Жуковский умер на 74-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Красноярского драматического театра, где он трудился последние 40 лет
Фото:
2/6  Названа дата смерти — 17 июля 2018 года, у артиста осталась вдова и двое детей
Фото:
3/6  Жуковский родился селе Караульное Красноярского края, позже жил в Москве, образование получил в Высшем театральном училище имени Щепкина. C 1978-го года служил в Красноярском краевом театре драмы имени Пушкина, с начала 90-х работал депутатом в краевом совете
Фото:
4/6  Помимо длинного списка театральных ролей, у актера было и несколько киногероев — он дебютировал в фильме «Морозко» в 1964-м году, позже его можно было увидеть в лентах «Море в огне» (1970) и «Емельян Пугачев» (1978), а также сериале «Улицы разбитых фонарей-4» (2002)
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5/6  Сцена из спектакля "Дети Арбата" по роману А. Рыбакова в Красноярском краевом драматическом театре имени А.С. Пушкина
Фото:
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Фото:
Театральный и киноактер Владислав Жуковский умер на 74-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Красноярского драматического театра, где он трудился последние 40 лет.
Названа дата смерти — 17 июля 2018 года, у артиста осталась вдова и двое детей.
Жуковский родился селе Караульное Красноярского края, позже жил в Москве, образование получил в Высшем театральном училище имени Щепкина. C 1978-го года служил в Красноярском краевом театре драмы имени Пушкина, с начала 90-х работал депутатом в краевом совете. Помимо длинного списка театральных ролей, у актера было и несколько киногероев — он дебютировал в фильме «Морозко» в 1964-м году, позже его можно было увидеть в лентах «Море в огне» (1970) и «Емельян Пугачев» (1978), а также сериале «Улицы разбитых фонарей-4» (2002).
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