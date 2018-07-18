Внука Пугачевой оставили без работы

Внука Пугачевой выкинули из фильма

Стало известно, что на экраны выйдет продолжение легендарной телесаги "Гардемарины-4". На съемку продолжения любимого несколькими поколениями фильма согласился выделить средства Департамент по кинематографии при Минкульте России

По словам Анатолия Мукасея, оператора и мужа режиссера картины Светланы Дружининой , съемки пока не начаты. Дело в том, что денег пока нет — придут они только через пару месяцев.

Светлана Дружинина объяснила, что артисты, которых приглашали три-четыре года назад, уже повзрослели.

"Главные роли должны были играть Аглая Шиловская и Никита Пресняков. Они оба талантливые артисты и прекрасные люди, но уже видно, что они взрослые, а мне нужны юные-юные", — цитирует режиссера сайт "Комсомольская правда".

К тому же, как отметила Дружинина, Никита женился и мечтает о ребенке.

"Скажут: мол, чего он молодого играет? И Аглая часто на экране появляется", — добавила создательница "Гардемаринов".

По ее словам, современный зритель любит обращать внимание на возраст артистов, сопоставляя с героем и предъявляет к подобным деталям претензии. Так что сейчас места двух молодых героев вакантны.

Напомним, тестовые пробы киносаги состоялись в 2015 году. В числе прочих на них были Дима Билан, Никита Пресняков и Кристина Орбакайте.