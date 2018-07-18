Ещё
Внука Пугачевой оставили без работы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Внука Пугачевой выкинули из фильма 

Дни.ру 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Стало известно, что на экраны выйдет продолжение легендарной телесаги "Гардемарины-4". На съемку продолжения любимого несколькими поколениями фильма согласился выделить средства Департамент по кинематографии при Минкульте России.
По словам Анатолия Мукасея, оператора и мужа режиссера картины Светланы Дружининой, съемки пока не начаты. Дело в том, что денег пока нет — придут они только через пару месяцев.
Предполагалось, что в новой части "Гардемаринов" помимо актеров старого состава (Михаила Боярского, Дмитрия Харатьяна, Кристины Орбакайте) снимутся Дима Билан и внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков. Однако планы режиссера поменялись.
Светлана Дружинина объяснила, что артисты, которых приглашали три-четыре года назад, уже повзрослели.
"Главные роли должны были играть Аглая Шиловская и Никита Пресняков. Они оба талантливые артисты и прекрасные люди, но уже видно, что они взрослые, а мне нужны юные-юные", — цитирует режиссера сайт "Комсомольская правда".
К тому же, как отметила Дружинина, Никита женился и мечтает о ребенке.
"Скажут: мол, чего он молодого играет? И Аглая часто на экране появляется", — добавила создательница "Гардемаринов".
По ее словам, современный зритель любит обращать внимание на возраст артистов, сопоставляя с героем и предъявляет к подобным деталям претензии. Так что сейчас места двух молодых героев вакантны.
Напомним, тестовые пробы киносаги состоялись в 2015 году. В числе прочих на них были Дима Билан, Никита Пресняков и Кристина Орбакайте.
Дни.ру: последние новости
Фамильярная Пугачева – певице: Ты на рожу свою смотрела? Дом Бородиной за 18,5 млн похож на развалюху У Седоковой случился нервный срыв прямо во время интервью
Комментарии5
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия забрала деньги из США224
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии424
На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи78
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе149
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
27:22
Рублю предсказали обвал
Экономика Рынки
00:30
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу
Шоу-бизнес
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение