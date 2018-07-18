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Тимати уличили в «постанове» из-за подарка поклоннику
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Тимати подарил жителю Урала «Гелендваген». Подписчики назвали это постановкой 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Известный рэп‐исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) разыграл на своей странице в Instagram Mercedes‐Benz G‐Class, который в России известен как «Гелендваген». Победителем конкурса стал житель города Троицка Челябинской области Алексей Черменев. Он приехал в столицу 17 июля и получил из рук артиста ключи от иномарки. Этот моментом рэппер также поделился в своей социальной сети.
Алексей поблагодарил Юнусова за такой щедрый подарок в своем Instagram:
«Наконец-то это случилось, я стал обладателем этой крутой тачки, сегодня день просто перенасыщен эмоциями, усталость зашкаливает, не спать больше суток — тяжело. Но я сделал это, спасибо большое, Тимати, ты крут. Теперь, друзья, отдыхать и завтра новый день, другой день».

A post shared by Black Star (@timatiofficial) on 

Одни подписчики рэппера раскритиковали его и выразили мнение, что конкурс ненастоящий, а победитель «подставной». Однако большинство все же похвалили Тимати за щедрость.
Против Тимати и Егора Крида возбудили несколько административных дел. Причиной стал их концерт на Большой Дмитровке в ночь на 21 июня. Мероприятие, которое состоялось в честь открытия салоны красоты Black Star, парализовало движение на центральной улице столицы.
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