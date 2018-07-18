«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу

Терешин и Малибу записали видео, в котором намекнули на скорую свадьбу.

«Кирилл сделал мне предложение, пообещал купить кольцо с бриллиантом и сто одну красную розу», — рассказала модель.

Олеся Малибу призналась, что нашла мужчину своей мечты. При этом она отметила, что Терешину не хватает синтола в ягодицах. «Руки-базуки», напротив, остался доволен телом и внешним видом своей избранницы.

Своим подписчикам в соцсетях Малибу рассказала, каким видит свадебное платье.