«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу 

Житель Пятигорска Кирилл Терешин, известный как «Руки-базуки», решил жениться на модели Олесе Малибу, бывшей участнице "Дома 2", сообщает «Комсомольская правда».
Терешин и Малибу записали видео, в котором намекнули на скорую свадьбу.
«Кирилл сделал мне предложение, пообещал купить кольцо с бриллиантом и сто одну красную розу», — рассказала модель.
Олеся Малибу призналась, что нашла мужчину своей мечты. При этом она отметила, что Терешину не хватает синтола в ягодицах. «Руки-базуки», напротив, остался доволен телом и внешним видом своей избранницы.
Своим подписчикам в соцсетях Малибу рассказала, каким видит свадебное платье.
«С открытой спиной, без подъюбника, с шлейфом и с разрезом на правой ноге. Чтоб чёрная пантера тоже веселилась. Ну и, конечно, декольтированное. Кто может помочь? Отзовитесь», — написала она.