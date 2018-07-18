Ещё
«Трусы натянула»: в Сети высмеяли купальник Глюкозы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Трусы натянула»: в Сети высмеяли купальник Глюкозы 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Instagram
Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) опубликовала в своем Instagram новую откровенную фотографию. Интернет-пользователи раскритиковали снимок из-за «уродливого» купальника.
Подписчики певицы сочли, что ее купальник напоминает салатовое манкини Бората из одноименного фильма.
«Это ж надо было так трусы натянуть!» — возмутилась @sofiya689.
@gemma_styled отметила, что купальник — «противный», и «лучше вообще без него».
«Выглядит, конечно, неестественно, трусы натянули до самых плеч», — написала @zhenyaka_pechenka.
«Пипец трусья вытянула», — добавила @1962_23_11.
В то же время пользователи признали, что фигура у Глюкозы — «супер», и ее не может испортить ни один купальник.
Глюкоза уже не раз публиковала откровенные фото в соцсетях. Ранее пользователей возмутила фотография, на которой певица была без нижнего белья. Ее подписчики назвали снимок «пошлым» и написали, что «бюстгальтер ей бы не помешал».
Комментарии5  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия забрала деньги из США239
Украина присвоила четыре санатория в Крыму101
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии430
На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи84
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе150
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
27:22
Рублю предсказали обвал
Экономика Рынки
00:30
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу
Шоу-бизнес
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение