«Трусы натянула»: в Сети высмеяли купальник Глюкозы

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) опубликовала в своем Instagram новую откровенную фотографию. Интернет-пользователи раскритиковали снимок из-за «уродливого» купальника.

Подписчики певицы сочли, что ее купальник напоминает салатовое манкини Бората из одноименного фильма.

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) 17 Июл 2018 в 4:36 PDT

«Это ж надо было так трусы натянуть!» — возмутилась @sofiya689.

@gemma_styled отметила, что купальник — «противный», и «лучше вообще без него».

«Выглядит, конечно, неестественно, трусы натянули до самых плеч», — написала @zhenyaka_pechenka.

«Пипец трусья вытянула», — добавила @1962_23_11.

В то же время пользователи признали, что фигура у Глюкозы — «супер», и ее не может испортить ни один купальник.

Глюкоза уже не раз публиковала откровенные фото в соцсетях. Ранее пользователей возмутила фотография, на которой певица была без нижнего белья. Ее подписчики назвали снимок «пошлым» и написали, что «бюстгальтер ей бы не помешал».