Кудрявцева пожаловалась Гузеевой на Володину

Лера Кудрявцева рассказала о неприятном инциденте с известным астрологом Василисой Володиной . По словам телеведущей, той не понравилось, что она употребила ненормативную лексику.

Все началось с того, что Лера Кудрявцева на своей официальной страничке в социальной сети Fаcebook бросила клич, попросив подписчиков рассказать ей о нянях филиппинках. Телеведущая уточнила, что женщина, которая смогла бы приглядывать за малышом, нужна ей только на год. А также Лера успокоила всех встрепенувшихся фанатов, что ее еще рано поздравлять.

Среди комментаторов оказалась актриса и ведущая передачи "Давай поженимся" Лариса Гузеева . "у Василисы, моей соведущей, она счастлива", — сообщила Лариса. В ответ Кудрявцева рассказала о неприятном инциденте, который произошел у нее с Василисой Володиной. "Лорик твоя Василиса после слова " Б*** или с*** " не помню точно, написала мне гневное послание и демонстративно удалилась из Инстаграмма", — поведала телеведущая.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 11 Май 2018 в 7:19 PDT Гузеева пришла в неописуемое удивление. "да ты что! Телевизор случайным людям сносит голову. Гневное письмо взрослой бабе — это глупо", — высказалась актриса. Между тем подписчики неоднозначно отозвались о компетенции филиппинок в вопросах воспитания детей. Кто-то отметил, что такие женщины хороши в работе по дому, другие раскритиковали их, а третьи похвалили.