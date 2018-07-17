«Это их решение»: «Квартет И» не поедет в Крым

«Квартет И» отказался от выступлений в Крыму

Участники театра «Квартет И» не собираются приезжать с гастролями в Крым , так как опасаются возможных санкций со стороны Украины . Об этом рассказал один из основателей проекта, актер и сценарист Ростислав Хаит

Хаит отметил, что является гражданином Украины и не готов лишиться возможности приезжать к своим родственникам в Одессу.

«Насколько я знаю, Нонне официально не запретили въезд на Украину, но при этом позвонили и сказали: «Не приезжай, будет плохо», — рассказал он в интервью радиостанции «Говорит Москва». — Нонна — человек, активно поддерживающий нынешнюю власть в России. И если она была в Крыму, то в соответствии с украинским законодательством, если она въехала туда не через территорию Украины, то она нарушила закон».

При этом Хаит добавил, что пока что «Квартету И» не предлагали выступить на территории полуострова.

«Нам из Крыма не звонили ни разу, а если бы позвонили, мы бы не поехали именно из-за этой ситуации. Потому что пока она не прояснилась. При всем уважении к жителям Крыма, они ни в чем не виноваты, но мы о себе тоже думаем. У меня мама, папа и старший брат в Одессе, что же, я не буду ездить туда?»

Неоднократно посещавший полуостров российский актер Михаил Пореченков посчитал позицию Хаита личным делом участников «Квартета И».

«Это их решение. Каждый имеет право на свое мнение, — цитирует его Nation News. — Лично я в Крым поеду. Буду сотрудничать. И творческие акции буду проводить, и фестивали, и кино снимать. Почему нет? Может, им климат там не подходит?»

1 июня 2017 года Нонна Гришаева попала в базу сайта «Миротворец» из-за того, что годом ранее посетила Крым. В «анкете» артистки отмечено, что она якобы незаконно пересекла государственную границу Украины и участвовала в пропагандистских мероприятиях российских «оккупационных властей».

В июле прошлого года одесское подразделение радикально-националистической партии «Свобода» потребовало запретить Нонне Гришаевой въезд на Украину по той же причине.

Организация обратилась в Службу безопасности страны и написала обращения на имя председателя правоохранительного органа Василия Грицака и руководителя Государственной пограничной службы Виктора Назаренко

«Известная актриса (уроженка Одессы — сейчас гражданка РФ) Нонна Гришаева летом 2016 года нарушила порядок пересечения государственной границы Украины, заехав на территорию оккупированного Крыма с территории РФ. В Крыму посетила детский лагерь «Артек», в котором приняла участие в открытии фестиваля детских фильмов», — отмечалось в тексте обращения.

«Надеемся на государственную позицию соответствующих структур Украины, которые должны принять меры, предусмотренные действующим законодательством Украины», — добавили представители «Свободы».

Вскоре после этого Одесский театр юного зрителя имени Юрия Олеши отменил спектакль «Варшавская мелодия», в котором должна была принять участие Гришаева, за три дня до его проведения.

«В связи со сложными (непонятными?!) сложившимися обстоятельствами мы вынуждены отменить спектакль «Варшавская мелодия», — говорилось в заявлении администрации на сайте театра (позже оно было удалено).

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Киев не признал итогов плебисцита и считает въезд на полуостров не через Украину незаконным. Россия настаивает на том, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.