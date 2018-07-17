Ещё
Водонаева припомнила Тарасову отбирание подарков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Водонаева припомнила Тарасову отбирание подарков 

WomanHit.ru 58 минут назад
Фото: Instagram
На днях популярный звездный блогер Алена Водонаева жестко раскритиковала поведение Дмитрия Тарасова, который в связи с проведением ЧМ-2018 в России стал одним из главных ньюсмейкеров последних месяцев. Недавно у спортсмена и его третьей жены Анастасии родился второй ребенок. Одновременно с этим в Сети обсуждали его финансовую состоятельность: якобы футболист продает квартиру и загородный дом по сниженным ценам.
«О том, что у Тарасова заканчивается контракт, было известно давно. Да и кредиты Дмитрия — нормальная практика, даже для людей с доходом в 2,5 млн евро. Ну и очевидно: худшее, что грозит Тарасову, — это «ссылка» в клуб рангом пониже, где он зарабатывал бы меньше, но не настолько, чтобы продавать квартиры и закладывать имущество», — пояснила Водонаева.
Теледива припомнила, как два года назад после развода Дмитрий «отобрал» у экс-супруги, звезды «Дома-2» Ольги Бузовой, заложенный под кредиты белый «Мерседес».
«Так вот, девочки, будьте готовы остаться на улице ни с чем. Это Оля работяга, которая не пропадет, но не все девушки ведут популярное шоу, и, давайте быть честными, мало кто из нас способен так утереть нос бывшему», — поддержала она коллегу, передает 7days.ru.
WomanHit.ru: последние новости
В Лондоне состоялись крестины сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон Ксения Стриж стала опекуном подростка из детского дома Сергей Зверев-младший встретился со своей биологической матерью
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде141
Тест: Выжили бы вы в царской России?36
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа27
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17346
В Петербурге прогремел взрыв
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение