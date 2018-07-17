Водонаева припомнила Тарасову отбирание подарков 

На днях популярный звездный блогер Алена Водонаева жестко раскритиковала поведение Дмитрия Тарасова, который в связи с проведением ЧМ-2018 в России стал одним из главных ньюсмейкеров последних месяцев. Недавно у спортсмена и его третьей жены Анастасии родился второй ребенок. Одновременно с этим в Сети обсуждали его финансовую состоятельность: якобы футболист продает квартиру и загородный дом по сниженным ценам.
«О том, что у Тарасова заканчивается контракт, было известно давно. Да и кредиты Дмитрия — нормальная практика, даже для людей с доходом в 2,5 млн евро. Ну и очевидно: худшее, что грозит Тарасову, — это «ссылка» в клуб рангом пониже, где он зарабатывал бы меньше, но не настолько, чтобы продавать квартиры и закладывать имущество», — пояснила Водонаева.
Теледива припомнила, как два года назад после развода Дмитрий «отобрал» у экс-супруги, звезды «Дома-2» Ольги Бузовой, заложенный под кредиты белый «Мерседес».
«Так вот, девочки, будьте готовы остаться на улице ни с чем. Это Оля работяга, которая не пропадет, но не все девушки ведут популярное шоу, и, давайте быть честными, мало кто из нас способен так утереть нос бывшему», — поддержала она коллегу, передает 7days.ru.