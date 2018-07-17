Водонаева припомнила Тарасову отбирание подарков

На днях популярный звездный блогер Алена Водонаева жестко раскритиковала поведение Дмитрия Тарасова , который в связи с проведением ЧМ-2018 в России стал одним из главных ньюсмейкеров последних месяцев. Недавно у спортсмена и его третьей жены Анастасии родился второй ребенок. Одновременно с этим в Сети обсуждали его финансовую состоятельность: якобы футболист продает квартиру и загородный дом по сниженным ценам.

«О том, что у Тарасова заканчивается контракт, было известно давно. Да и кредиты Дмитрия — нормальная практика, даже для людей с доходом в 2,5 млн евро. Ну и очевидно: худшее, что грозит Тарасову, — это «ссылка» в клуб рангом пониже, где он зарабатывал бы меньше, но не настолько, чтобы продавать квартиры и закладывать имущество», — пояснила Водонаева.

Теледива припомнила, как два года назад после развода Дмитрий «отобрал» у экс-супруги, звезды «Дома-2» Ольги Бузовой, заложенный под кредиты белый «Мерседес».