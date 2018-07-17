Собчак о публикациях в прессе: ужасы нашего городка

Собчак впервые высказалась о второй беременности

Ксения Собчак прокомментировала слухи о своем интересном положении. Телеведущая с юмором отреагировала на публикации о том, что ждет второго ребенка.

В приложении Stories своего аккаунта Instagram Ксения Собчак выложила несколько видео, сделанных на борту самолета. С собой в полет скандально известная телеведущая захватила свежую прессу. На обложке одной газеты Ксения обнаружила себя с кричащим заголовком "Собчак снова беременна".

"Боже мой, как интересно узнать о себе что-нибудь новенькое", — с еле сдерживаемым смехом прокомментировала Ксения, листая издание. "Сколько всего интересного, конечно", — со вздохом отметила Собчак, вчитываясь в материал.

Не оставила телеблондинка без внимания и текст о том, что ее сын Платон изучает английский язык под присмотром темнокожего педагога. "Ну, а вот немного ужаса нашего городка… Просто пипец какой-то", — не смогла сдержать смеха Ксения.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 10 Июл 2018 в 5:01 PDT Отметим, что СМИ с завидной регулярностью находят у телеведущей интересное положение. Возможно, всему виной неидеальная фигура Собчак, впрочем, саму Ксению она вполне устраивает, раз та не изнуряет себя занятиями спортом и правильным питанием.

Ранее журналисты пристали к матери Ксении Людмиле Нарусовой с наводящими вопросами, беременна ли она. "Насколько я знаю, нет. Это кто-то запустил слух в интернете. Комментировать такой личный момент должна сама Ксения. А внуков, конечно, хочу. Если Ксения еще подарит внука или внучку — буду рада. Дочь после рождения сына расцвела. Когда-то она называла детей гаденышами, а теперь, когда поняла, что это такое, она действительно счастлива. Она прекрасная мама. И внук Платон растет замечательным", — в недавнем интервью сообщила Людмила Нарусова.