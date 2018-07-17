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«Мы связаны пуповиной»: Мишулина об отце и Еремееве
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«Мы связаны пуповиной»: Мишулина откровенно высказалась об отце и Еремееве 

Дни.ру 1 час назад
Фото: GLOBAL LOOK press/Natalia Shakhanova
Актриса Карина Мишулина опубликовала в Сети несколько архивных снимков. Звезда вспоминает отца — легендарного артиста Спартака Васильевича Мишулина.
Сегодня, 17 июля, 13-я годовщина смерти Спартака Васильевича. Поклонники, друзья и близкие с грустью вспоминают о горячо любимой звезде советского кино. Горюет по отцу и единственная дочь Мишулина — Карина.
Артистка посвятила отцу пост в Instagram. Она выложила несколько снимков из семейного фотоальбома. В комментариях Карина призналась, что все еще не смирилась с потерей. "13 лет…а с каждым днем, с каждой минутой все больнее от осознания, что физически тебя нет (. Я скучаю (Нет и дня, чтобы я мысленно не общалась с тобой, не думала о тебе. Я помню все до мелочей…твою улыбку, твой добрый прищур, твой запах, помню, как это залезть к тебе на коленки, даже в 25 лет и чувствовать себя в полной безопасности, любимой и счастливой! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — написала Мишулина.
"Ты взял меня в роддоме на руки и больше не выпускал из них — отметила дочь звезды — И пусть сейчас многие высмеивают, что мы связаны пуповиной, но я знаю, что до сих пор ее никто не смог разорвать! Да, пап, высмеивают, представляешь?".
Также артистка высказалась по поводу скандала с предполагаемым единокровным братом Тимуром Еремеевым.
"А теперь, пап, в безжалостной передаче, ради прославления некоего парня, тебя растоптали и оболгали. Приписывают тебе такое, что страшно. И маме и мне (, Но надо их пожалеть они не ведают, что творят. Они совсем не знали ни тебя ни нашу семью", — отметила дочь Спартака Васильевича.
Карина добавила, что в современном мире больше нет дружбы, так как она продается за деньги, искренность считается чем-то ужасным, а стремление защищать любимого человека, отстаивать его честь и достоинство — понимается как нечто позорное.
"Это мое испытание", — продолжила артистка. — "И я его пройду. Я все равно докажу правду и обелю твое имя. И твоя любовь мне помогает. Не дает им меня сломать! Ты научил меня бороться с несправедливостью и ложью".
Напомним, в конце прошлого года малоизвестный актер Тимур Еремеев заявил, что возможно является внебрачным ребенком знаменитого артиста. Было проведена экспертиза-ДНК, которая подтвердила его слова. Однако Карина Мишулина не верит предполагаемому родственнику и результатам исследования.
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