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Малинина вывел из себя вопрос журналиста
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Малинин резко высказался о скандале с Зарубиной 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Instagram
Исполнитель принял участие в пресс-конференции, проведенной в рамках международного фестиваля искусств «Славянский базар». Певцу пришлось отвечать на неудобные вопросы.
Александр Малинин прибыл в Витебск, чтобы выступить на ежегодном фестивале «Славянский базар». Певец принять участие в пресс-конференции в рамках музыкального мероприятия. На встречу с журналистами артист прибыл в хорошем расположении духа, однако некоторые вопросы представителей СМИ не на шутку рассердили звезду.
До начала пресс-конференции Малинин обговорил с модератором круг тем, которые он готов обсуждать с корреспондентами. Он отметил, что на все вопросы, которые касаются его творчества и планов, он готов отвечать. Единственным табу, которое он наложил, стала болезненная тема его отношений с экс-супругой Ольгой Зарубиной и его наследницей Кирой.
Однако, как говорится, запретный плод сладок. Один из известных столичных журналистов нарушил границу дозволенного. Во время прямой трансляции он задал вопрос о том, что заставило Малинина подать судебный иск на его бывшую жену, родившую ему дочь, требуя от нее один миллион рублей.
Артист попытался уйти от неудобного вопроса, отметив, что не желает давать комментарии на эту тему, так как это никак не относится ни к искусству, ни к творчеству. «Это просто грязно», — заявил певец.
Однако этот ответ журналиста не удовлетворил. Он резонно заметил, что Малинин сам влез в эту грязь и спросил, собирается ли певец потратить деньги на дочь Киру, новую песню или пластинку, если суд удовлетворит его иск. Выведенный из себя артист резко ответил, что это вполне возможно, дав понять, что эта тема закрыта, пишет сайт Dni.ru.
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