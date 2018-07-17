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Рождественская пожалела европейцев
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Екатерина Рождественская пожалела европейцев 

Russianshowbiz.info 4 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Российский фотограф подметила один интересный факт, объединяющий большинство видных политических фигур Старого Света. Президент Франции, канцлер Германии, премьеры Британии и Италии, представители Голландии, Швеции, Люксембурга, Шотландии и даже президент Европейской комиссии не имеют детей.
Катя задалась вопросом, как могут люди, не имеющие будущего, принимать судьбоносные решения в стране, которой управляют. Рождественская сделала вывод о том, что европейские политики просто делают свою работу. При этом они не проявляют особую заинтересованность по отношению к будущему.
Екатерина пожалела жителей Европы, но заметила, что такие представители — выбор народа. Фотограф все же считает представителей правящей элиты образцом для простых граждан. А пример политики должны показывать во всем, в том числе и в семейной жизни, воспитании детей. Рождественская высказала предположение, что кто-то из перечисленных политиков может исправить подобное положение и все же обзавестись будущим в лице потомков.
Подписчики Екатерины сделали вывод — если у политиков нет детей, им не для кого красть деньги у государства: «Порой люди, не имеющие детей, гораздо гуманнее, рассудительнее, практичнее и ответственнее. Ребёнка надо кормить. Обустроить кров. Дать образование».
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