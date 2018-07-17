В Сети вычислили новую возлюбленную Билана

Интернет-пользователи выяснили, что певец Дима Билан проводит много времени со своей коллегой, американской певицей Polina. Об этом сообщает «Семь дней».

По данным издания, в Instagram певца «стали мелькать фотографии таинственной девушки». Он показывал только части ее тела, без лица.

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) 15 Июл 2018 в 11:15 PDT

На одном из опубликованных им видео крупным планом видны подол платья, ноги и руки сидящей рядом девушки. В итоге подписчики певца «примерили» это к разным людям и решили, что это Полина Гудиева , которая записала дуэт с Биланом. Артисты выпустили клип на песню «Пьяная любовь».

Гудиева — певица и поэтесса, удостоенная премии «Грэмми». Она родилась в Москве , но в начале своей музыкальной карьеры переехала в Нью-Йорк