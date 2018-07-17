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В Сети вычислили новую возлюбленную Билана
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В Сети вычислили новую возлюбленную Билана 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Instagram
Интернет-пользователи выяснили, что певец Дима Билан проводит много времени со своей коллегой, американской певицей Polina. Об этом сообщает «Семь дней».
По данным издания, в Instagram певца «стали мелькать фотографии таинственной девушки». Он показывал только части ее тела, без лица.
На одном из опубликованных им видео крупным планом видны подол платья, ноги и руки сидящей рядом девушки. В итоге подписчики певца «примерили» это к разным людям и решили, что это Полина Гудиева, которая записала дуэт с Биланом. Артисты выпустили клип на песню «Пьяная любовь».
Гудиева — певица и поэтесса, удостоенная премии «Грэмми». Она родилась в Москве, но в начале своей музыкальной карьеры переехала в Нью-Йорк.
В апреле сестра Билана Елена Белан-Зимина рассказывала, что ее брат уже более десяти лет находится в близких отношениях с тренером по йоге Инной Андреевой. По словам сестры певца, он «пока не планирует жениться» и говорит, что его «пока и так все устраивает».
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