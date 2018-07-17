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Подруга звезды «Дома-2» рассказала о ее последних днях
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Подруга погибшей звезды Дома-2 рассказала о последних днях жизни девушки 

Teleprogramma.pro 23 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
В проекте «Дом-2» Анастасия Тарасюк участвовала в 2013 году, но так и не смогла встретить свою любовь в рамках шоу. Два года назад у Тарасюк появился ухажер, она переехала в новую квартиру на Минской улице в столице. Девушка активно вела свой микроблоге и рассказывала поклонникам о своей жизни.
Новость о смерти Анастасии стало большим шоком для пользователей. Девушка выпала из окна 19-го этажа. Как позже стало известно, девушка была беременна. Знакомые и друзья уверены, что Тарасюк убили, так как девушка вряд ли бы стала сводить счеты с жизнью.
Знакомая Тарасюк Карина Красавина рассказала журналистам, что Анастасия часто думала о смерти. «Шутила, что не хотела бы дожить до дряхлой старости.
»Когда я умру, я хочу, чтобы обо мне все говорили, чтобы моя смерть не была бесполезной». Мы считали, что это временные какие-то всплески настроения. Все ее знали, как веселую девчонку. А когда мы говорили по душам, одни, я понимала, что она так одинока! Она в шоке от этого мира была. Жаловалась, какие все вокруг лицемерные», — делится Карина.
Также девушка рассказала, что мужчина, от которого была беременна Анастасия. был женат, но явно очень любил Тарасюк. Именно он купил ей квартиру и оплатил похороны.
«Да, Настя была его любовницей, и он не собирался на ней жениться. Но все-таки она была по-настоящему любима. Настя не работала. Этот мужчина оплачивал ей квартиру в элитном доме, давал деньги на одежду и текущие расходы, возил отдыхать за границу. Незадолго до смерти Настя летала с ним в Таиланд. Говорила, что вскоре они собираются на Бали», — рассказала Карина для «Комсомольской правды».
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