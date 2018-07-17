Борисова решилась на операцию

Дана Борисова решилась на хирургическое вмешательство

Дана Борисова уже больше года ведет трезвый образ жизни. Прошлым летом она провела четыре месяца в реабилитационном центре в Таиланде, а после продолжила свое восстановление в Москве. Сейчас ведущая старается как можно больше работать, а также занимается своим внешним видом.

На днях 42-летняя Дана рассказала поклонникам, что сделала подтяжку лица. Ведущая не скрывает, что не раз прибегала к уколам красоты и регулярно посещает косметолога. Борисова уверена, что любая женщина должна пользоваться современными возможностями и улучшать свою внешность. Ранее Дана признавалась, что с 30 лет постоянно делала уколы красоты и каждую неделю посещала косметолога, который делал ей различные уходовые процедуры.

Теперь же Борисова решилась на более серьезное вмешательство и выложила видео, на котором ей делают подтяжку лица. В подписи под видео сказано, что Дане сделали нитевой лифтинг, который является одной из методик подтяжки лица.

Отметим, что ранее Борисова говорила о том, что сейчас будет максимальное количество времени и средств вкладывать в свою внешность. После того, как Дана провела несколько месяцев в Таиланде, ее кожа серьезно пострадала от загара. Дана долгое время восстанавливала природный цвет лица и боролась с пигментыми пятнами.