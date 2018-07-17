Джонни Депп избежал суда

Компания Management Group и актер Джонни Депп достигли соглашения об урегулировании претензий. Компания подавала иск за нарушение контракта, безответственную трату средств и мошенничество. Теперь судебное разбирательство Деппу не грозит, сообщает телеканал "360".

Джонни Депп требовал со своих менеджеров более 25 миллионов долларов компенсации за то, что те несвоевременно платили налоги, из-за чего он понес убытки. На это Management Group 13 января подала встречный иск на актера и музыканта, сообщив, что он сам должен нести ответственность за свои финансовые трудности, ведь Депп тратит миллионы долларов на вино, роскошные дома, прислугу и частные самолеты.

Заседание суда по встречному иску Management Group должно было состояться 15 августа. Но так как обе стороны удовлетворены соглашением, встреча в суде отменена. Условия, которые устроили обе стороны, не разглашаются.