Ещё
Джонни Депп избежал суда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Джонни Депп избежал суда 

Газета.Ru 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Компания Management Group и актер Джонни Депп достигли соглашения об урегулировании претензий. Компания подавала иск за нарушение контракта, безответственную трату средств и мошенничество. Теперь судебное разбирательство Деппу не грозит, сообщает телеканал "360".
Джонни Депп требовал со своих менеджеров более 25 миллионов долларов компенсации за то, что те несвоевременно платили налоги, из-за чего он понес убытки. На это Management Group 13 января подала встречный иск на актера и музыканта, сообщив, что он сам должен нести ответственность за свои финансовые трудности, ведь Депп тратит миллионы долларов на вино, роскошные дома, прислугу и частные самолеты.
Заседание суда по встречному иску Management Group должно было состояться 15 августа. Но так как обе стороны удовлетворены соглашением, встреча в суде отменена. Условия, которые устроили обе стороны, не разглашаются.
Газета.Ru: последние новости
Скончался последний возлюбленный Одри Хепберн Менеджер Данилко: говорить об уходе Верки Сердючки преждевременно Актрису Марианну Рубинчик госпитализировали с ожогами в Подмосковье
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде141
Тест: Выжили бы вы в царской России?36
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа27
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17346
В Петербурге прогремел взрыв
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение