Ещё
Известная модель найдена мертвой в своем доме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умерла известная модель 

Рамблер 1 час назад
Бывшая супруга финансиста Ната Ротшильда модель Аннабель Нейлсон умерла в возрасте 49 лет, сообщает The Daily Mail.
Тело модели было обнаружено в прошлый четверг в ее доме в Челси. По мнению полиции, смерть Аннабель наступила от естественных причин.
Аннабель Нейлсон была близкой подругой модели Кейт Мосс и модельера Александра Маккуина, покончившего жизнь самоубийством в 2010 году. Считается, что она была последней, кто видел Маккуина живым.
В 1994 году Нейлсон вышла замуж за финансиста Ната Ротшильда, единственного сына барона Джейкоба Ротшильда и наследника его 500 млн фунтов стерлингов. Пара рассталась после трех лет брака.
Затем Аннабель встречалась с английским аристократом Эдвардом Спенсером Черчиллем, сохранив с ним теплые отношения даже после расставания. Последняя фотография Нейлсон сделана 8 июля на свадьбе бывшего бойфренда. На фото она позирует с Кейт Мосс.
Комментарии8  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки226
Назван богатейший человек современности44
Человечеству предрекли вымирание из-за кондиционеров17
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США523
Путин прокомментировал «ракетный удар» по США326
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
01:09
В США назвали «главную» проблему МиГ-29
Армия Оружие
01:17
Атмосфера во дворце сделала несчастной Меган Маркл
Шоу-бизнес Интернет
00:55
Известная модель найдена мертвой в своем доме
Шоу-бизнес
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:23
Назван богатейший человек современности
Общество Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение