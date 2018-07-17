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Сын Зверева нашел настоящую мать
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Сын Зверева нашел настоящую мать 

Рамблер 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
В эфире программы «На самом деле» объявили результаты ДНК-теста сына стилиста Сергея Зверева. Как сообщает «СтарХит», совпадение с вероятной биологической матерью составило 99,9%.
Сергей Зверев-младший уже сдал несколько неудачных ДНК-тестов. Однако последняя попытка оказалась успешной.
«Вероятность того, что женщина, которая находится за кулисами, является твоей мамой, составляет 99,9%», — заявил в эфире шоу телеведущий Дмитрий Шепелев.
Зверев-младший с трудом сдерживал слезы. Он также узнал, что при рождении его назвали Дмитрием.
Несколько лет назад сын Зверева узнал от бабушки, что на самом деле является не родным, а приемным сыном известного стилиста. С тех пор юноша был одержим идеей найти биологическую мать.
Отношения Сергея Зверева-старшего с сыном испортились после того, как молодой человек женился на девушке Юлии, которая не понравилась известному стилисту. Сейчас знакомые звезды поговаривают, что Зверев-старший опасается намерений сына отсудить у него жилье. Зверев-младший также отказывается от помощи знаменитого отца.
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