Сын Зверева нашел настоящую мать

В эфире программы «На самом деле» объявили результаты ДНК-теста сына стилиста Сергея Зверева . Как сообщает «СтарХит», совпадение с вероятной биологической матерью составило 99,9%.

Сергей Зверев-младший уже сдал несколько неудачных ДНК-тестов. Однако последняя попытка оказалась успешной.

«Вероятность того, что женщина, которая находится за кулисами, является твоей мамой, составляет 99,9%», — заявил в эфире шоу телеведущий Дмитрий Шепелев.

Зверев-младший с трудом сдерживал слезы. Он также узнал, что при рождении его назвали Дмитрием.

Несколько лет назад сын Зверева узнал от бабушки, что на самом деле является не родным, а приемным сыном известного стилиста. С тех пор юноша был одержим идеей найти биологическую мать.

Отношения Сергея Зверева-старшего с сыном испортились после того, как молодой человек женился на девушке Юлии, которая не понравилась известному стилисту. Сейчас знакомые звезды поговаривают, что Зверев-старший опасается намерений сына отсудить у него жилье. Зверев-младший также отказывается от помощи знаменитого отца.