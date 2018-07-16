Изможденная Казанова ошарашила народ

«Время никого не щадит»: изможденная Сати Казанова ошарашила народ

Певица Сати Казанова показалось поклонникам нездорово худой. Новая фотосессия звезды вызвала много кривотолков в Сети.

Сати похвалилась в Instagram новыми снимками. Супруг запечатлел ее на фоне водопада. На лице артистки нет макияжа, а волосы заплетены в небрежный пучок.

Исполнительница пояснила, что ее возлюбленный, хоть и профессиональный фотограф, совсем неспециалист в создании идеальных и гламурных кадров. Стефано Тиоццо мастер пейзажных снимков.

"Есть уже семейный анекдот: стоит жена на фоне водопада и с надеждой смотрит на мужа-фотографа… Он с восхищением смотрит а ее сторону и восклицает: "Какая красота! Отойди, любимая, дай мне снять этот красивый водопад!" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — посмеялась артистка в комментариях под публикацией. A post shared by Sati Kazanova (@satikazanova) on Jul 15, 2018 at 6:44am PDT

Сати отметила, что восхищена тем, как Тиоццо любит природу и умеет заметить и запечатлеть ее привлекательность.

"Мне бы быстро наскучил зануда-фотограф-муж, вечно желающий запечатлеть жену-артистку. И потом, моя красота померкнет со временем, а красота Природы вечна. Я восхищаюсь мужчиной, способного отличить вечное от временного", — рассказала звезда в Сети.

Однако поклонники не разделили восхищения Казановой. Пользователи Сети отметили, что на фотографиях без ретуши заметно, как сильно похудела Сати. По мнению фолловеров, артистка выглядит болезненно уставшей.