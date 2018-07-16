Раскрыты секреты покойной звезды «Дома-2»

Не та, за кого себя выдавала: подруга раскрыла секреты покойной звезды «Дома-2»

Подруга рассказала о покойной звезде скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Анастасии Тарасюк. Девушка опровергла информацию о том, что та была беременна от любовника-взяточника, и заявила, что Настя была вовсе не той, за кого себя выдавала — не такой веселой, как казалось со стороны.

Певица Карина Красавина, еще одна участница "Дома-2", была дружна с Анастасией Тарасюк. По ее словам, у Насти, которая, к слову, не работала в эскорте, как утверждалось ранее, был богатый любовник, однако он не имел отношения к правоохранительным органам . "После ее смерти появилось очень много небылиц", — констатировала Красавина.

Подруга сообщила. что любимый мужчина Тарасюк был человеком из сферы бизнеса, он был женат и не планировал разводиться. Однако Анастасию он любил и полностью обеспечивал.

"Настя не работала. Этот мужчина оплачивал ей квартиру в элитном доме, давал деньги на одежду и текущие расходы, возил отдыхать за границу", — отметила приятельница.

Близкие друзья склоняются к версии, что смерть Тарасюк наступила в результате самоубийства. "Настя иногда говорила о своей смерти. Шутила, что не хотела бы дожить до дряхлой старости. "Когда я умру, я хочу, чтобы обо мне все говорили, чтобы моя смерть не была бесполезной". Мы считали, что это временные какие-то всплески настроения", — объяснила Карина.

По ее словам, Тарасюк была вовсе не той, какой казалась.

"Вообще она была очень мнительный и ранимый человек. Все ее знали, как веселую девчонку. А когда мы говорили по душам, одни, я понимала, что она так одинока! Она в шоке от этого мира была. Жаловалась, какие все вокруг лицемерные", — цитирует Карину Красавину сайт "Комсомольская правда".

Интересно, что именно богатый любовник оплатил похороны и место на Троекуровском кладбище, где нашла последний приют Анастасия Тарасюк. Кстати, новый участок на погосте тут стоит от двух до двух с половиной миллионов рублей.